Abril de dos lunas nuevas

Abril arrancará y terminará sin luna. Es cuestión del movimiento del satélite terrestre, el sol y el propio planeta que habitamos y del calendario que utilizamos para ordenar el tiempo. Puede que sea una pequeña anécdota y en esta primavera de 2022 que ha arrancado con bastantes intervalos nubosos en el sur de España ni siquiera los amantes de la observación del cielo nocturno podrán tener mucha oportunidad de aprovechar la ausencia de la luz lunar. Pero las fases de luna nueva y luna llena no sólo afectan a quienes gustan de mirar el cielo, también tienen su repercusión en las mareas y hay quien dice que en el comportamiento humano, aunque esto último no es tan científicamente preciso como el efecto en el mar.

Y es que el Mediterráneo es especial en lo referente a las mareas. Cuando alguien que ha vivido en la costa atlántica se instala en la mediterránea se percata enseguida de que el mar no funciona como el océano. Las mareas afectan mucho menos en la costa de Málaga y su provincia, por ejemplo que en la de Cádiz o Huelva. El motivo es la masa de agua que forma el mar más antiguamente navegado y conquistado. Su tamaño hace que en las fases de máxima pleamar (punto más alto del agua) o bajamar (el más bajo) la diferencia no sea especialmente grande. Pero este abril será un poco diferente. El calendario ha hecho que se vayan a vivir tres mareas bastante grandes para lo que suele tener el Mediterráneo y coincidirán, como siempre, con las fases lunares de luna nueva y luna llena.

Las mareas en Málaga

Hay que tener en cuenta que las mareas se explican con la Ley de la Gravitación Universal que formuló Isaac Newton. A grandes rasgos: los cuerpos celestes se atraen entre sí en función de la masa que tengan y la distancia entre ellos. La luna y el sol ejercen esa atracción sobre la tierra y fruto de ella se producen dos tipos de mareas: las mareas vivas y las mareas muertas. Las vivas son las que tienen lugar en las fechas de luna nueva y luna llena y es cuando más se notan las mareas. Las mareas muertas son las que se producen durante los cuartos creciente y menguante. La nueva nueva se produce cuando no vemos al satélite natural terrestre. Eso se produce porque sol, tierra y la luna están dispuestos en una línea recta que impide que el sol le dé a la luna y por eso el satélite no refleja la luz solar y no se puede ver desde la tierra. La posición de los tres cuerpos celestes es tal que se ejerce una atracción más fuerte sobre la tierra y tienen lugar mareas más pronunciadas. Este mes de abril habrá tres de estas mareas que, además, tienen un coeficiente de mareas (diferencia entre máximas de pleamar y bajamar) muy alto, por lo que se podrá notar la diferencia de manera más fácil que habitualmente. La tabla bajo estas letras explica en tiempo real la oscilación entre el nivel del mar en Málaga.

Quienes bucean, navegan o pescan tienen bien presente el funcionamiento de las mareas para sus actividades, del mismo modo que los dedicados a la astronomía o quienes disfrutan de ver las estrellas, pero el común de los urbanitas no suele percatarse de estos fenómenos y menos en la costa mediterránea donde no son muy llamativos. Este mes de abril, sin embargo será curioso ver ele efecto de la atracción entre cuerpos celestes en el litoral malagueño. Varios días a tener en cuenta:

Viernes 1 y sábado 2, con la primera luna nueva.

Sábado 16 al lunes 18, con la luna llena que coincidirá con la Semana Santa.

Viernes 29 y sábado 30, con la segunda y última luna nueva.

En el rincón dedicado a las mareas de la web del Puerto de Málaga se puede consultar toda la información pormenorizada de estas mareas para tener en cuenta los pormenores marítimos si se van a realizad algunas de las actividades antes citadas que necesitan una información precisa al respecto. además, las mareas también tiene influencia en la pesca, afición muy extendida en todo el litoral malagueño.

Efectos en humanos

Menos pruebas hay del efecto en los seres humanos de la ausencia de la visión de la luna. Aunque no hay estudios científicos que arrojen datos irrefutables, siempre se vincula el punto contrario a la luna nueva, es decir la llena, a una mayor incidencia de partos, o de actividad en personas sensibles a los cambios, pero no hay mucha literatura científica al respecto que refrende este punto. En ocasiones los testimonios de personas que trabajan en torno a estos aspectos contrastan con los números, por ejemplo, de nacimientos con luna llena. Lo que sí se ha podido ver es que hasta 20 minutos menos de sueño puede proporcionar una noche de luna llena. La luz que despide el satélite puede inquietar. En cualquier caso, la cultura popular mantiene que la luna nueva es un buen momento par iniciar proyectos o cosas. No tiene mucho sustento más allá del significado que se le puede dar a lo largo de la historia a las fases de la luna, que han servido como calendario a muchas civilizaciones y también como referencia para la siembra o las travesías marítimas.

Además, como curiosidad, es de primero de chamán o de afición a la astronomía saber que los eclipses de sol tendrán una luna nueva antes y después del mismo. Tiene que ver con la posición de los tres cuerpos celestes (sol, luna y planeta tierra) y la interposición entre los mismos. Nada sobrenatural, pero muy impactante y útil en según qué puntos de la historia. Hace miles de años que el ser humano aprendió a predecir los eclipses, esta información se extendía de manera difusa según la época y ha sido utilizado por gobernantes y líderes espirituales para justificar o dar carta de validez a decisiones tomadas como la entrada en guerra, el cambio de gobernante o el inicio o final de algún mal. En estos días sin luna del arranque del mes será difícil ver las estrellas y tal vez sólo el reflejo de las luces de las diferentes localidades en las nubes será el paisaje que se observe y aún es pronto para saber qué tiempo hará a finales de abril, cuando se produzca la siguiente luna nueva de este peculiar mes.