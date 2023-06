Cuatro casas cuevas cerca de Málaga para evadirse del calor en una escapada

Con la entrada del verano y las altas temperaturas son muchos los que buscan planes y escapadas que combatan el calor de una u otra forma. Mientras algunos recurren a playas o lugares refrescantes, otros buscan el retiro en alojamientos que reduzcan esa sensación térmica a veces tan desagradable. Las casas cueva, pese a que no están muy extendidas por la provincia, sí lo están por Andalucía donde podemos encontrar algunas. Os presentamos cuatro opciones de casas cuevas cerca de Málaga para evadirse del calor este verano en una escapada.

Casa cueva El Naranjo en El Chorro

Dentro del complejo de la finca Rocabella, se encuentra esta encantadora casa cueva, una de las opciones disponibles para los visitantes. Rocabella cuenta con una piscina, varias villas pequeñas y otras instalaciones que complementan la experiencia. Ubicada en el hermoso entorno del pueblo de El Chorro, en Málaga, este lugar se encuentra cerca de atracciones como el famoso Caminito del Rey, la playa de Ardales y otros puntos de interés turístico de gran valor natural en la región malagueña. Es el destino perfecto para disfrutar de un turismo en entornos naturales excepcionales.

El Ventorro en la Alhama de Granada

Aunque no se encuentre exactamente en la provincia de Málaga, Alhama es uno de esos encantadores pueblos que se sitúa en la frontera de la región. Este alojamiento se ubica a tan solo tres kilómetros del pueblo, en un entorno natural excepcional. Además de ofrecer casas cueva como opción de alojamiento, se encuentra en las proximidades de una zona de senderismo que rodea el río y la pantaneta de Alhama, donde migran aves y habita una variada fauna. Es un lugar perfecto para desconectar en plena sierra de Alhama, a corta distancia de la ciudad de Málaga y de los núcleos costeros.

Casas cueva en Setenil de las Bodegas

Situado cerca del límite de la provincia de Málaga, este pueblo es uno de los lugares más impresionantes de Andalucía. Caracterizado por sus viviendas excavadas en la roca y rodeado por las majestuosas sierras de Ronda, Grazalema y Los Alcornocales, ofrece una experiencia única. Además, se encuentra en una zona especialmente fresca de Andalucía. Dentro del propio casco urbano, existen diversas opciones de alojamiento, entre las que se destacan las casas cuevas de Las Calcetas, El Arrabal, La Luna, Cuevas del Sol, y muchas otras más para elegir.

Cuevas del Pino en Villarrubia

Aunque Villarrubia esté ubicada a menos de 15 kilómetros de la capital cordobesa, no da la impresión de ser un lugar cercano a Málaga. Sin embargo, a pesar de superar los cien kilómetros de distancia, el tiempo de viaje no difiere mucho al compararlo con otros destinos más cercanos que no cuentan con una autovía cercana, como Setenil o Alhama. Las Cuevas del Pino, situadas al pie de la sierra cordobesa y cerca del Guadalquivir, resultan una excelente opción para escapar del calor en esta región de Andalucía. Debido a la corta distancia que las separa de la capital, es fácil visitar la gran cantidad de yacimientos arqueológicos, monumentos y disfrutar de la oferta cultural y gastronómica de Córdoba.