Catalogan a este como el pueblo más infravalorado de Málaga

Desde La Farola siempre nos empeñamos en destacar este y otro pueblo por su belleza, por su singularidad o por su magia. Son muchos los pueblos que componen la provincia, cada uno con sus características, cada una con us particularidad. Es una realidad que hay algunas que suenan más que otros, que reciben un mayor tránsito de visitantes, que son más conocidos, y es por ello que también hay otros que, por ende, están más infravalorados. Es en ese aspectos, en los pueblos infravalorados de España, donde se detiene la revista Viajar, dando 50 municipios menos conocidos pero igual de bonitos, opacados por otros con mayor protagonismo pero que no por ello son preciosos.

"Encontramos enclaves que son conocidos, sí, pero quedan ensombrecidos por algunas localidades aledañas. También hay otros que, sencillamente, no basan ni han basado su economía en el turismo y no cuentan con infraestructura para ello. Ahora bien, como no nos cansamos de repetir, en España no hay pueblo feo, puesto que todos, por pequeños que sean, albergan algún tesoro escondido entre sus límites territoriales", dicen desde Viajar sobre el mapa que han elaborado y donde aparece, entre los muchos municipios localizados, uno de Málaga, Torre del Mar, al que catalogan como el pueblo más infravalorado de nuestra provincia.

La playa de Torre del Mar desde su faro. / andalucia.org

"Torre del Mar es una localidad costera situada en la provincia de Málaga, Andalucía, conocida por sus extensas playas y su ambiente turístico animado", analizan desde Viajar sobre Torre del Mar, de la que destacan entre otros aspectos su "Paseo Marítimo, que se extiende a lo largo de la costa y está rodeado de chiringuitos y restaurantes, ofreciendo una gran variedad de opciones gastronómicas", así como el "Faro de Torre del Mar, un ícono de la zona que también atrae a muchos visitantes".

Cabe destacar que Torre del Mar es una localidad de Málaga, en este caso perteneciente al municipo de Vélez-Málaga. Es sin duda un destino veraniego gracias a su multitud de playas, con un gran ambiente de ocio y multitud de servicios, tanto restaurantes como chiringuitos. De hecho, uno de sus chiringuitos, Berebere, ha ganado reconocimientos en los últimos años, referencias de la revista Tapas o de la propia Guía Repsol con un Solete. Sus playas son también reconocidas, como Bandera Azul, e incluso en algún ranking de playas ideales para ir con niños. Cabe destacar también que en Torre del Mar son muy conocidas sus fiestas de la cerveza, sus particulares Oktoberfest.

Otra perspectiva de Torre del Mar. / andalucia.org

Los pueblos más infravalorados de España según Viajar