Cómo ayudar a los demás tiene bula para tu cerebro

Durante la historia del cristianismo, especialmente en los últimos seis o siete siglos, han sido muy populares las bulas promulgadas por las instituciones eclesiásticas que, a cambio de dinero o algún bien, permitían a los beneficiarios poder saltarse algunas de las costumbres y obligaciones especiales. Uno de los razonamientos para que se extendiera este razonamiento era simple: el dinero era utilizado por la iglesia para ayudar y realizar buenas acciones, algo que no se podría hacer si quien apoquinaba para evitar problemas religiosos se limitaba a cumplir las normas. En Semana Santa era particularmente famosa la bula para poder comer carne los viernes a cambio de pecunio. En el siglo XXI, la gente no le da tanta importancia a los documentos católicos como antaño, ahora las tradiciones tienen un peso y una manera de ser vividas y según ha podido demostrar la ciencia con varios estudios, el que cobra su particular bula por las buenas acciones que se realizan es el cerebro humano.

Miles de años de desarrollo de la especie gracias a la colaboración entre seres tienen su consecuencia en el funcionamiento cerebral de los humanos. Aunque aún faltan muchos detalles que estudiar al respecto hay bastante literatura científica al respecto y el resultado de algunos experimentos puede servir para decidirse sobre la opción de colaborar con alguna de las ongs que funcionan en la provincia de Málaga y no sólo necesitan fondos, si no también voluntarios para su funcionamiento.

Uno de los estudios publicados confirma la repercusión positiva de los comportamientos altruistas a nivel neurológico. Un experimento en este estudio consistía en dar la oportunidad a los participantes de destinar una cantidad económica a alguien que conocía y estaba en una situación de necesidad, donarlo a la caridad o invertirlo en ellos mismos. La resonancia magnética funcional realizada a estos sujetos para ver cómo funcionaba su cerebro al tomar esta decisión reveló que tenían una mayor activación dos zonas del cerebro (estriado ventral y área septal) que están vinculadas al cuidado de los padres, además quienes donaron el dinero a alguien cercano necesitado tenían aún más actividad en el área septal. Además, en este ejercicio se mostró que había una menor actividad de la zona del cerebro que se vincula con las respuestas ante el estrés o el miedo.

Pero hay más, en este estudio también se realizó otro experimento en el que se recolectó información, también vía resonancia magnética, de individuos que realizaban comportamientos de ayuda a los demás. Los resultados volvieron a arrojar resultados similares a los anteriores: su amígdala cerebral asociada al estrés o el miedo también reducía su actividad. Aunque en la opción de dar a la caridad tenía su repercusión positiva no se relacionaba de manera tan evidente con la baja actividad de esta zona del cerebro en la que se gestionan la respuesta a estímulos tan importantes como el miedo y el estrés.

Este estudio se une a otros anteriores en los que se relaciona la ayuda al colectivo como una influencia positiva en la salud del que da la ayuda, además del que la recibe. Aunque estudiosos del tema también refieren que en ocasiones hay cosas como el cuidado prolongado de un familiar en condiciones de dependencia que pueden provocar el efecto contrario en función de las condiciones y factores de cada caso, pero puede ser perjudicial para la salud.

En cualquier caso, la 'bula' que se cobra el cerebro humano por las buenas acciones dirigidas a gente del entorno que lo necesita no tienen una parte negativa. En Málaga y provincia hay gran número de asociaciones y organizaciones no gubernamentales que no sólo necesitan apoyo económico, también de voluntarios. Tal vez sea una buena época para decidirse en colaborar con ellas. Antes de nada hay que tener claro que el voluntariado es algo muy serio y no se trata de figurar o ayudar de una manera desorganizada. Encajar en los grupos ya formados puede ser difícil y hay que ser consciente y paciente en muchos aspectos. Preguntar, tener claro el tiempo y la forma que se puede y quiere dedicar y no convertirlo en una carga son algunas de las cuestiones a tener en cuenta, aunque hablar con las organizaciones que se consideren afines a los intereses propios es algo clave para despejar dudas y poder sentir comodidad en lo que se hace.

Cudeca

Una de las más activas, visibilizadas y necesarias en esta sociedad moderna en la que el cáncer y el modo de vida de la mayoría de gente urbanita impiden que muchas cosas se puedan hacer de la manera adecuada cuando se sufre una de las enfermedades que más vidas se cobran al año en España. Asisten a los pacientes y a los familiares o cuidadores. Tienen instalaciones en las que se asiste durante el tratamiento a personas que lo necesitan, también lo hacen en los domicilios o unidades hospitalarias. Para recaudar fondos tienen eventos, tiendas y otras iniciativas. El voluntariado forma parte de su abanico de posibilidades para colaborar con ella. Tiene tiendas en varias localidades de la provincia y actúa en toda su geografía. Su centro de cuidados paliativos está en Benalmádena.

Proyecto hombre Málaga

Es una de las más conocidas en lo que se refiere a prevención y ayuda para superar las adicciones que tienen que ver con las drogas, sin embargo en su web anuncian que el número de voluntarios no es muy alto en una provincia como esta y sólo el 19% de su presupuesto llega a través de donaciones, algo que la hace vulnerable a las adjudicaciones de subvenciones públicas y privadas. Apoyo par gente con adicciones y sus familias que también tiene eventos, campañas informativas y la posibilidad de ayudar en su plataforma de voluntariado.

Amalajer Málaga

La Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en Rehabilitación, Amalajer, es otra organización que ha ganado visibilidad y repercusión en los últimos tiempos. El auge de los videojuegos o las casas de apuestas están entre los factores que hacen sumar afectados a la lista de tareas de esta asociación. Tienen un centro de tratamiento exclusivo de juego patológico y otras adicciones no tóxicas que quieren agrandar y desarrollar. El voluntariado también está entre las posibilidades de ayudar en Amalajer.

Razones para vivir, Málaga

Hace ya más de 14 años que el suicidio es la principal causa no natural de muerte en España, y va en aumento. Una plaga silenciosa, nada agradable a la hora de ponerla sobre la mesa, pero que necesita remedio o crecerá exponencialmente. En Málaga Razones para vivir es una de las asociaciones que lleva años trabajando en este aspecto. Ayuda, actividades, prevención y otro tipo de iniciativas encaminadas a evitar el sufrimiento que puede desembocar en muerte de las personas. Por cada suicidio hay decenas de intentos y cada vez tiene más incidencia e población más joven, Pertenecer al voluntariado de esta organización es una de las opciones a valorar.

Ángeles de la noche, Málaga

Es una de las muchas organizaciones que se ocupan de intentar de proveer de productos básicos viales a gente necesitada. A menudo sus menús para miles de personas llaman la atención de los medios como ocurre con otras organizaciones similares. También necesitan gran cantidad de voluntarios para que todo funcione correctamente y aún así, casi siempre se queda con la sensación de que más menús y víveres hacen falta.