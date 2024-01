Tres conciertos para este fin de semana en Málaga: artistas y entradas

El año comienza con fuerza en Málaga en lo referente a su agenda de conciertos. Para este fin de semana hay tres conciertos con lo mejor de la escena urbana, el pop y el rap. Si el viernes 12 de enero se suben al escenario Samuraï y Cano, para el sábado 13 dejan el plato fuerte con Hard GZ en dos de las salas de la capital, Sala París 15 y Sala Trinchera.

Pese a su juventud, Samuraï ya ha recorrido España entre festivales y salas y no es para menos. Fue nominada en LOS40 Music Awards’22 como 'Artista Revelación' y desde entonces no ha parado de crecer. Sus dos primeros EP, CrushCrushCrush y Lo Bonito/Lo Que No Te Cuentan ya han dado que hablar pero ahora llegan con Artillería, su último trabajo en el que se muestra la madurez en su sonido. Sus canciones juegan con unas letras muy metafóricas y un lenguaje propio de una nueva ola que evita lo obsceno y se embarca en el amor contado con toda la honestidad emocional. Las entradas, desde 20:50 en Sala Trinchera.

Cano estará este viernes en la Sala París 15 con su último álbum DPQDP, del que ya han rodado temas como Paparazzi, Tenerte, Cuando salga la luna y El plan. El madrileño se atreve con diversos géneros urbanos y expresa sus vivencias, ganándose a los más jóvenes. En 2020, Cano lanzó Siento, su primer gran éxito superando los tres millones de reproducciones en YouTube. También lo colocó en Spotify, plataforma donde cuenta con cerca de dos millones de oyentes mensuales. En 2021 lanzó Cuando ella se va, Historia de un bandolero o Tú y yo. Entradas desde 22,20 euros para este viernes 12 de enero en la Sala Parí 15.

El último en la lista es el rapero gallego Hard GZ. La rap sin condiciones, puro y de la escuela norteña. Llega a Málaga presentando su último álbum, Lacosta, 17 temas que conforman "el mejor álbum que he escrito en mi vida" como él mismo dice y donde cuenta con colaboraciones como las de Kaze, Tanxugueiras o Ceaese. Las entradas para su concierto este sábado 13 en la Sala París 15 tiene un precio de 17,50 euros.