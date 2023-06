La antigua discoteca Palladium reabre en Torremolinos con nuevo nombre y concepto: Studio Club

Muchos la recordaron porque en su tiempo fue una de las más demandadas, la antigua discoteca Palladium, en Torremolinos, reabrirá sus puertas pero con un importante lavado de cara y bajo el nombre de Studio Club. Desde el próximo 24 de junio, fecha del estreno y apertura de puertas de la nueva discoteca, se podrá disfrutar de un nuevo concepto del que desde la sala apuntan que es el "primer music & art club en Andalucía".

Un nuevo estilo, una sala completa reforma para dotar a Studio Club de un espacio donde vivir tanto experiencias sonoras, con lo mejor de la música electrónica, pero también visual, con diferentes espacios dedicados al arte urbano y digital. "Studio es un club de última generación equipado con tecnología punta que ofrecerá una experiencia visual y sonora de vanguardia que enriquecerá la oferta de ocio musical malagueña", destacan desde la discoteca.

Studio Club está dotada de casi 1.000 metros cuadrados de espacio, distribuido en dos salas diferentes y quee podrá albergar unas 2.000 personas cada noche. La primera de sus salas es Studio Room, la principal con un "moderno diseño industrial a dos alturas, claraboya central gigante, instalaciones de primeras calidades y VIP a modo de anfiteatro rodeando la pista de baile". Por otro lado estará la Gallery Room, de la que destacan sus "colores puros como el magenta, cyan y amarillo" y que posee "una segunda cabina, chill area y una programación expositiva de arte urbano y digital".

La fachada de la nueva Studio Club ha sido creada por el artista digital Richard Santana, inspirado en las formas cúbicas de la Bauhaus. Este será una zona donde realizarán intervenciones artísticas en un futuro. Según la discoteca, la luz tomará un papel importante en la experiencia que proponen, trayendo lo mejor de Ibiza y que corre a cargo del estudio internacional 3DLight.

Studio Club ya ha confirmado que tendrá a tres DJs residentes como Visionnaïre by Zamna, Matrix y Cocoa, pero que durante todo el verano contará con artistas nacionales e internacionales como son Âme, Trikk, Ben Sims, Steve Lawler, Jackmaster, Mano Le Tough, Brina Knauss y Gerd Janhson, algunos de los confirmados y a la espera de más anuncios.

Para el 24 de junio, día de apertura de Studio Club, ya está conformado el line up: Arapu, Cassy, Ceri, D’Julz, Francesca Lombardo, Ivory, Magda, Mano Le Tough y Toto Chiavetta. También habrá artistas locales como ART NO LOGIA, Carlo, Rakim Under andThimble. En cuanto a las artes visuales en el Gallery Room, expondrá su obra la alemana Conxi Sane.

Las entradas para la apertura, que abrirá sus puertas a las 18:00 horas y durará la música hasta las 7:00, ya están habilitadas. Tras una primera remesa de entradas a 10 euros, ya hay otras a 15 y 20 euros. Las mesas más próximas a la DJ Booth tiene un coste de entre 500 y 1.000 euros.