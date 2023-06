Cuatro sitios en Málaga donde irse de copas comienza antes de la cena

Salir de fiesta en Málaga es algo simple, especialmente el centro de la ciudad ofrece una amplia oferta, muchos lugares, diferentes espectros musicales y franjas de edad. El ocio nocturno goza de buena salud y sigue creciendo, pero también el ocio vespertino, el que sucede por la tarde y a última hora de ésta.

El tardeo, como se le conoce en la jerga, es una práctica habitual aquí y en todos lados. Málaga cuenta también con algunos sitios donde irse de copas comienza antes de la cena, se puede picar y cenar en él y continuar hasta que el dueño eche el cierre, ya entrada la noche.

El Pimpi Florida

Si eres de Málaga y no has ido nunca al Pimpi Florida, ¿qué demonios has hecho en tu vida? El Pimpi Florida es uno de esos rincones clásicos de la ciudad, donde a las 20:30 horas levantan la persiana y su delgada barra comienza a llenarse hasta que cuesta abrir la puerta del negocio –si no vas pronto, es fácil quedarte sin sitio–. Entre cañas, vinos y vermuts, la gente disfruta al ritmo de la música, pide montaditos, tortillas y pescado y marisco variado en una carta corta pero excelente y siempre satisfactoria. Es uno de esos sitios a los que una vez que vas, repites, te lo aseguro. Cierran a las 2:00.

La Tranca

La Tranca, en calle Carretería, es otro de esos lugares icónicos de Málaga. Otra tasca en la que el ambiente es festivo, la música invita al baile por coplas y flamenco y se come la mar de bien. El vino es también el hilo conductor de un rincón que fácilmente se llena y si no andas rápido te quedas sin mesa. Cierran, según el día, a las 0:00 o 1:00, por lo que es lógico que la gente comience por la tarde.

Casaamigos

Es uno de los últimos en llegar y está cada vez más de moda. Abren a las 11:00 horas y ya no cierran hasta las 3:00, así que imaginad el nivel. Un lugar espacioso, con un carta amplia y variada, mucha música y ambiente de diez. Según el día cuentan con música en directo y aceptan reservas por lo que si eres previsor, tu sitio está garantizado en Casaamigos.

Tití Pedregalejo

Se denominan ellos mismos como La casa del 'Azzulo', haciendo referencia a ese vino blanco que siempre suele ir sucedido de una botella tras otra en Tití. Cuenta con una terraza amplia y un interior de lo más acogedor que suele llenarse hasta la bandera los fines de semana. En verano crece la clientela precisamente por su terraza. Carta variada y música en directo y monólogos, habitualmente los domingos.