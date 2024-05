Elrow vuelve este verano a Marbella con su evento más grande y exclusivo: cómo conseguir entradas para elrow Town Marbella

El pasado verano fue de nuevo uno de los eventos más destacados que llegaron a Málaga y es sin duda por la larga trayectoria de fiestas que le preceden. Nos referimos al Elrow, que después de hacer vibrar a más de 70.000 personas en los dos últimos años, regresará este próximo sábado 24 de agosto con su versión más bestia y a una nueva ubicación: Marbella. elrow Town Marbella será la nueva parada en la provincia de Málaga y la organización ya ha dado los próximos pasos a seguir para acceder a la preventa de entradas de esta edición que se celebrará en el Oma Fest, en el Recinto Ferial de San Pedro de Alcántara.

"Imagina un lugar donde los colores vibran al ritmo de la música y los sonidos te transportan a un viaje sensorial insuperable. elrow Town es más que un festival; es un mundo de fantasía hecho realidad", avisan desde elrow sobre este nuevo evento en territorio malagueño, del que dan algunos detalles: "Es nuestro mayor formato de festival con diferencia: el más grande, loco y caótico. Decorados sorprendentes que te transportan a otros universos; múltiples escenarios tematizados, fiestas secretas, espectáculos teatrales, juegos y activaciones en directo que te dejarán sin aliento. Bienvenido a un mundo donde la magia se hace realidad y donde cada momento es una experiencia única e irrepetible".

Entre los pocos detalles que ya han desvelado conocemos que contarán con un escenario de grandes dimensiones, el principal, llamado Rowsmic Carnival. Cuentan que será un "stage completamente nuevo de 45 metros de ancho y 16 metros de alto con videomapping nocturno, efectos de fuego y pirotecnia de color". También apuntan que contarán con más de seis escenarios, más de 50 DJs diferentes, en torno a 30.000 entradas disponibles y 12 horas de festival sin límites.

Ya avisan desde elrow que esta edición "no tiene nada que ver con los XXL que hemos estado haciendo estos dos últimos años" en Málaga, en Torre del Mar, pero no desvelan mucho más: "Lo único que podemos decirte es que no puedes perder la oportunidad de ser parte de nuestra historia y dejar huella en este nuevo capítulo que vamos a escribir juntos".

Elrow ya ha habilitado el registro para acceder a la preventa de entradas que tendrá lugar el próximo miércoles 15 de mayo, donde prometen que habrá entradas desde 40 euros, algo más caras de los primeros rangos de años anteriores, quizá motivados por este nuevo elrow Town. Para la inscripción se puede realizar a través de su página web siguiendo este enlace. El año pasado, los precios de las entradas comenzaron en 30 euros, pero se agotaron rápidamente y llegaron a alcanzar los 65 euros por persona. En algunos casos, el precio superó los 70 euros por entrada y esta edición apunta a ser algo más superiores.