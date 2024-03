Las últimas entradas para el concierto de regreso a los escenarios de Robe en Málaga

Robe Iniesta, el mítico vocalista de Extremoduro, vuelve a los escenarios este 2024 con su gira Ni santos ni inocentes que arrancará este próximo mes de mayo en Valencia. Una de sus paradas, entre las más de 30 fechas durante este año, será en concierto en Málaga, el próximo 27 de julio, cuando presentará al público su último trabajo Se nos lleva el aire, tras la gran respuesta del anterior, Mayéutica.

Robe fundó Extremoduro en 1987 en, junto con otros músicos como el guitarrista Salo y el baterista Luis von Fanta. La banda se convirtió en cuestión de poco tiempo en una de las más importantes del rock español, ganando una base de seguidores leales dado ese estilo único que siempre les caracterizó, así como sus letras provocativas y su directo, calificado como de los mejores de España.

El impacto de Extremoduro en todos un generación ha perdurado en el tiempo y la ruptura de la banda marcó un antes y un después. Desde 2015 Robe va por libre, en solitario, tras el lanzamiento de Lo que aletea en nuestras cabezas, un álbum muy armónico y equilibrado donde se seguía palpando su esencia. Luego llegó Destrozares, Bienvenidos al temporal, Mayéutica y este actual de Se nos lleva el aire con el que girará por toda España y, en algunos rincones, ya ha vendido todas las entradas. En Málaga va por el mismo camino.

"Las canciones necesitan tiempo, porque cuando pasa ves que una quizás no era la hostia como pensabas cuando la compusiste hasta que la empiezas a arreglar y la sacas; si es buena, te seguirá gustando", decía Robe sobre su último trabajo, Se nos lleva el aire, un álbum que ha masticado durante mucho tiempo: "Las canciones estaban ya hechas de hace tiempo, y después de la gira de 2021 y 2022, hubo tiempo para arreglarlas un poco. Me ha venido muy bien sentir que no había presión y que el disco estaba hecho. A partir de ahí, todo sería mejor. Todo se lo lleva el aire. Hay que disfrutar de lo que tenemos en cada momento".

Entradas para ver a Robe en concierto en Málaga

Robe, el ex vocalista de Extremoduro, aterriza con su gira en Málaga el próximo sábado 27 de julio. Lo hará en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres y las entradas ya están a la venta. El precio de las entradas para la gira Ni santos ni inocentes, donde presenta su último álbum Se nos lleva el aire, es único, ya sea en Pista o en Grada, por 46,20 euros. Las entradas se pueden adquirir en Enterticket.