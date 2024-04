Five Guys abre un local en Puerto Banús y continúa su expansión por Andalucía

Five Guys continúa su expansión por Andalucía. Esta vez, con la apertura de un nuevo restaurante en Puerto Banús, en la avenida Julio Iglesias, y situado a pie de calle. Asimismo, según se ha dado a conocer, cuenta con 330 metros cuadrados interiores y 125 en terraza exterior, donde se podrá dar cabida a más de 125 personas, y desde la que se puede disfrutar de la vista de la playa y el mar.

La inauguración del establecimiento, este lunes, supone la puesta en marcha del local número 31 de Five Guys en todo el país, desde que abriera el primero en octubre de 2016 en la Gran Vía de Madrid. Su plan de expansión le ha llevado a llegar a otras muchas ciudades españoles. A la que ahora se suma Marbella.

“Poder llegar a un mayor número de fans de Five Guys que hay en la Costa del Sol es algo que nos hace tremendamente felices. Desde que abrimos nuestro primer restaurante en la Costa del Sol hace un par de años: el Five Guys ubicado en McArthurGlen Designer Outlet, hemos podido comprobar como Málaga tiene hambre de las burgers&fries de Five Guys: frescas, customizadas, sin congelar; y que nos esperaban con ganas y hambre de rock&roll", explica Daniel Agromayor, director de la empresa en España y Portugal.

"Además de todos los malagueños, sabemos que nos esperan todos aquellos ciudadanos del mundo que visitan la Milla de Oro y que ya son nuestros fans en sus países de origen. Además, abrimos en la calle que lleva el nombre de uno de nuestros mundialmente conocidos artistas Julio, que además de Truhán y Señor, ¡seguro convertiremos también en nuestro fan! Five Guys es una empresa familiar y este nuevo restaurante es uno más donde hemos generado más de 40 nuevos empleados indefinidos de calidad", apunta Agromayor.

Así, este nuevo local en Marbella se suma a los 30 que ya tiene la empresa, la mayoría (14), en Madrid: en la Gran Vía, CC Parquesur, CC Plaza Río 2, CC La Gavia, aledaños de la Plaza Mayor (calle Toledo), Serrano 45, Castellana 75, CC Xanadú, CC La Vaguada, torre Caleido, CC The Style Outlets Getafe, San Sebastián de los Reyes, Felipe II y Heron City Madrid Las Rozas. Cataluña tiene ya 8: CC La Maquinista, CC Diagonal Mar, otro al costado de la Sagrada Familia (Carrer de Provença 427), en Plaza Catalunya, en Diagonal 449, en Paseo de Gracia 28, Viladecans y Mataró Park; 1 restaurante en Valencia, situado en la Plaza del Ayuntamiento; 1 en Alicante, ubicado en Rambla Méndez Núñez; 2 en Sevilla, uno de ellos situado en el centro comercial Lagoh y el otro en avenida de la Constitución, 1 restaurante en Granada, en el CC Nevada Shopping; 2 en Málaga, en el CC MCArthurglen Designer Outlet y ahora Puerto Banús, 1 en la Plaza Circular de Bilbao y 1 en Murcia en la Plaza de Santo Domingo.

Todos, sea como sea, operan bajo los principios de Five Guys, que se mantienen intactos: frescura, calidad y personalización. Todo se prepara cada mañana, con materia prima completamente fresca sin congeladores ni retenedores de calor. Además, es un concepto muy versátil y personalizable porque a partir de 15 toppings gratuitos se pueden crear más de 250.000 combinaciones de hamburguesas o hot dogs diferentes. Los batidos también son totalmente customizables, con una base de vainilla se pueden añadir 10 mix-ins gratuitos como fresa o plátano, caramelo salado, Oreo, o mantequilla de cacahuete, y hasta beicon.