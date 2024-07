Por esto la gente hace cola en La Ñora: uno de los mejores desayunos de Málaga

Desayunar en Málaga se ha convertido en un gusto para muchos, las opciones se han multiplicado en los últimos años y, especialmente en el centro de la capital, han aparecido multitud de lugares para desayunar o merendar realmente creativos. Pero los más tradicionales, los malagueños de pura cepa, normalmente siguen desayunando en sus sitios de siempre, en aquellos donde el pitufo junto al café son innegociables. En ese sentido, para muchos es más que conocido La Ñora, uno de esos lugares a los que hay que ir pronto para asegurarse una mesa, ya que se suelen generar colas, y que ofrece uno de los bocadillos más generosos de toda Málaga.

El Restaurante La Ñora, en calle Gerona, 9, muy cerquita del centro comercial Larios Centro, es uno de esos lugares habituales para los malagueños de la zona y para más de uno que se desplaza de vez en cuando para gozarlo con los generosos y contundentes pitufos que sirven aquí. Son tamaño pitufo, sí, pero el relleno de estos es lo que hace realmente especiales sus bocadillos, especialmente cargados con multitud de combinaciones y opciones para los que acostumbran a comenza el día con fuerza.

Otro particularidad de La Ñora con sus desayunos radica en que no tienen carta como tal para los pitufos y el desayuno, ya que es el mostrador de su barra y la hora a la que llegas lo que marcará de qué será tu pitufo ese día. Las opciones son múltiples, desde clásicos como el mixto a el más vendido cada mañana en el local, el pitufo de la casa relleno hasta el extremo de carne asada con queso y su ali-oli casero tan sabroso. También es famoso su pitufo de tortilla, ya que es uno de los restaurantes referentes cuando se habla de tortilla de patatas, donde su clave está en dejarlas poco hechas.

Algunos de los pitufos de La Ñora. / La Ñora Restaurante

Y es que en La Ñora, todos los viernes tienen establecido su particular día de la tortilla, donde elaboran un montón de ellas de todo tipo y no sólo las clásicas con o sin cebolla: desde una con espinaca a una de salchichón de Málaga pasando por una con jamón cocido y queso u otra con verduras. Si no vas a primera hora corres el riesgo de quedarte sin probar las más demandadas en tu pitufo.

Pero aunque estos sean los clásicos, las opciones en La Ñora son muchas y prima no sólo la cantidad, sino también el buen producto. Desde lomo a jamón de pata, pasando también por carne mechadalo, lomo adobado o jamón asado, un pitufo a lo serranito con su pimiento, o incluso de manteca colorá. Suerte a la hora de hincarle el diente a cualquiera...

Además, teniendo en cuenta la contundencia de sus pitufos y el buen producto, el precio es más que competitivo en la comparativa. Sus pitufos XXL cuestan en su gran mayoría 4,5 euros y viene acompañado de la bebida, ya sea un café, refresco o agua. Cabe destacar que, pese a que La Ñora ha ganado notoriedad entre los malagueños de la capital por sus desayunos, es un excelente restaurante donde sirven almuerzos y cenas con una completísima carta.