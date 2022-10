Qué hacer en Málaga este sábado 29 de octubre

El último fin de semana de octubre llega a Málaga con fuerza. Este sábado 29, si no sabes qué hacer en Málaga (things to do in Málaga, para turistas), te proponemos algunos de las ofertas culturales y de ocio que ofrece la ciudad para este día, con mucho protagonismo de la música, también de la gastronomía del interior y sus productos, así como algunas obras de teatro que no te dejarán indiferente en una semana terrorífica con presencia de Halloween.

Agenda cultural del sábado 29 de octubre

Suena el Botánico. Segunda jornada de este festival bajo el entorno y la magia del Jardín Botánico de Málaga en La Concepción. Cartel repleto de artistas locales emergentes y algunos del resto de España. Hay entradas por día a 17,31 euros.

Sábado en familia. El Museo Ruso inicia de nuevo Sábados en Familia, una actividad lúdica para pequeños y mayores con la experimentar con el arte de una forma diferente. Cada semana será diferente y es de acceso gratuito (11:30 horas) bajo reserva por correo (educación.coleccionmuseoruso@malaga.eu).

Feria del vino y la castaña de Yunquera. Este sábado comienza en Yunquera su Feria del vino y la castaña, la duodécima edición con la que buscan mostrar el valor de sus productos, no sólo los mencionados sino también su aceite, miel, dulces o pan, entre otros. No dejes pasar la oportunidad de probar su vino mosto.

Pedro y el Lobo. Se trata de una reinterpretación del clásico cuento de Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev, con un narrador, marionetas y bajo el sonido de la Orquesta Filarmónica de Málaga, que cada personaje lo interpreta un instrumento, por ejemplo el lobo son las trompas. Las entradas para ambos pases en el Teatro Cánovas, a las 18:00 y a las 20:00 horas, a 10 euros.

Vigor Mortis. "Es un relato de pesadillas y ensoñaciones, un tragicómico viaje del cielo a lo insondable del alma humana. Una expulsión de la morada, de destierro de la propia vida como metáfora de la última partida", define esta obra de danza que produce la compañía OtraDanza y dirige Asun Noales y Rulo Pardo, interpretada por la propia Noales y Carlos Fernández. La obra, representada en el Teatro Echegaray (20:00 horas), dura una hora y las entradas salen a 15 euros.

El Canijo de Jérez. Regresa a la Sala Trinchera El Canijo de Jerez con su gira Constelaciones de Humo. Todos sus clásicos, incluidos muchos guiños a Los Delincuentes, además de sus últimos temas sonarán este sábado. La apertura de puertas es a las 21:00 horas, aunque como es costumbre no arrancará su show hasta algo más tarde. Las entradas no reflejan aún el subidón generalizado en la industria, están a 19,80 euros.

Fiesta de la castaña de Pujerra. En la Serranía de Ronda, en el municipio de Pujerra, se celebra este sábado y domingo la Fiesta de la castaña, con más de 50 platos elaborados con castañas y que pueden ser acompañados de anís o aguardiente entre música y bailes.

Ruta Málaga Oculta. ¿Quieres realizar una visita guiada sobre brujería, magia e Inquisición en Málaga durante la Edad Moderna? La Ruta Málaga Oculta te hará descubrir una parte de la ciudad que pocos cuentan en sus guías turísticas. La travesía, que comienza en Calle Camas a las 20:30 horas, dura hora y media y cuesta 9 euros –a pagar en metálico o bizum–, debe ser reservada previamente vía telefónica (633 585 475).

Ladilla Rusa y Futurachicapop. Costumbrismo Mágico es el último álbum de Ladilla Rusa, el dúo llega a la Sala Paris 15 este sábado con su show acompañado del artista catalán Futurachicapop, que actuará antes con su álbum debut. Además, tras el concierto continúa la fiesta en la sala con una afterparty con el DJ Eddie Mizake. Las entradas para el concierto, que abre las puertas a las 20:00 horas, a 17,60 euros con gastos de gestión.