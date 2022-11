9 planes que hacer en Málaga este sábado 5 de noviembre

Si te estás preguntado qué hacer en Málaga este sábado 5 de noviembre (things to do in Málaga, para turistas), aquí van un buen número de planes diferentes para este fin de semana en el que ya comienza a notarse el frío que nos acompañará todo el invierno en la provincia. Mucho teatro, mucho jazz y espectáculos diversos para cambiar de aires con la entrada de noviembre.

Agenda cultural sábado 5 de noviembre

El Bosque de Cobre. Esta actividad gratuita que proponen desde la Universidad de Málaga os llevará a descubrir El Bosque de Cobre, uno de los principales atractivos naturales que ofrece la provincia de Málaga en otoño. Éste, situado en la Serranía de Ronda, permite descubrir las características de las formaciones boscosas, los estratos que la componen y las principales especies que lo conforman junto a los especialistas Ángel Enrique Salvo Tierra y Jaime Pereña Ortiz. La ruta dura de 9:30 a 18:30 horas y arrancará en el Jardín botánico de la Universidad de Málaga. Para inscribirse, correo a jornadas@fguma.es

Board Games Convention. En el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos tiene lugar este fin de semana 5 y 6 de noviembre la Board Games Convention, una feria que reúne a jugadores de juegos de mesa, creadores y editoriales españolas e internacionales tras dos años de pausa debido a la pandemia. El evento está basado en tres pilares fundamentales: presentación y apoyo a los nuevos creadores y sus proyectos, presentación y apoyo a las editoriales españolas y presentación de las últimas novedades en juegos presentadas en la feria internacional de Essen Internationale Spieltage SPIEL’22, la feria más grande a nivel europeo.

La Peste en Málaga. Esta visita teatralizada permite conocer cómo vivió Málaga esta pandemia en el siglo XVII, una de las más terribles que asoló a la población malagueña. "Deja que un médico de la Peste te examine y te cuente los métodos usados para 'curar' a los enfermos, que el obispo de Málaga te muestre cómo acabar con este castigo divino o conocer en primera persona quiénes se encargaban de los enterramientos", anuncian sobre la visita que tendrá dos pases, a las 19:00 y las 21:00 horas, e inicia puerta principal del Museo de Málaga y tiene un precio de 13 euros y se ha de reservar la plaza llamando o vía WhatsApp al 633 585 475.

Iván Martín. El pianista Iván Martín actúa este sábado en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina desde las 19:30 horas. Entre su programa, obras de Beethoven y Chopin. Las entradas, a 15 euros.

Festival Abierto de Jazz. El Festival Abierto de Jazz llena las calles de música del 3 al 6 de noviembre y este sábado las actuaciones gratuitas parten desde la Plaza del Obispo (Lara Wong y Lucía Rey Cuarteto, 12:30 horas), la Plaza del Carbón (Carmen Vela Quartet, 15:30), Plaza de la Merced (The Málaga Jazz Collective, 17:00; y Benavent Di Geraldo Serrano, 18:30), Restaurante Matiz (Paula Bilá, 16:00), Hotel Málaga Palacio (Antonio Serrano y Nono García Quartet, 0:00), Hotel La Chancla (Trinidad Jimenez y Petaca, 17:00).

El hombre que plantaba árboles. El Teatro Cánovas acoge esta obra dirigida por José Carlos Díaz fue Premio Fetén 2022 a mejor dramaturgia y narra la historia de Elzéard Bouffier, un pastor imaginario, aunque totalmente creíble, que durante muchos años se dedicó a plantar árboles en una extensa zona de la Provenza y convirtió lo que antes era un erial desolado en una zona llena de vida y de verdor. Las entradas, a ocho euros, y el pase, a las 18:30 horas.

Comandante Lara y cía. Comandante Lara viene acompañado de Jesús Tapia y Vicente Ruidos al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga con su último show con el que prometen hacer reír a todos con su humor más directo y desternillante. Quedan muy pocas entradas a 20 euros.

Adrenaline. Magia y espectáculo este sábado en Alhaurín de la Torre con Adrenaline, el show de Ernesto Pico y Andrea Illusionists que ha sido Premio Nacional de Magia en 2022. La actuación arranca a las 12:00 en la Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre y las entradas cuestan 6 euros.

36º Festival Internacional de Jazz. El israelí Avishai Cohen es el protagonista en el Teatro Cervantes de este sábado (20:00) en el XXXVI Festival Internacional de Jazz de Málaga. Las entradas, a 30 euros, para escuchar su obra Naked truth, que parte del post bop y retuerce los lindes del jazz contemporáneo mientras tantea la vanguardia, la música klezmer o la improvisación.