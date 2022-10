El jazz inunda Málaga esta semana: artistas, horarios y lugares de las actuaciones

Málaga acogerá en estas dos primeras semanas del mes de noviembre una gran cantidad de conciertos del mejor jazz nacional e internacional con dos festivales: el Festival Abierto de Jazz y el XXXVI Festival Internacional de Jazz de Málaga, que llenarán las calles, restaurantes y hoteles de la ciudad con la mejor música del género, así como conciertos más especiales y destacados en el Teatro Cervantes. Os contamos artistas, fechas, horarios y lugares a los que acudir a verlos.

Del 3 al 6 de noviembre tiene lugar el Festival Abierto de Jazz que rodará simultáneamente con el XXXVI Festival Internacional de Jazz de Málaga, que se extenderá al 9 de noviembre. Este primero, patrocinado por Cervezas Alhambra, ofrece 40 conciertos completamente gratis por plazas, restaurantes y hoteles del centro de Málaga conmemorando el 50 aniversario del debut del flautista y saxofonista Jorge Pardo.

En la Plaza de la Merced estará el escenario principal de este festival gratuito. El Escenario Cervezas Alhambra contará este jueves 3 a las 18:30 horas a Lara Wong y Lucía Rey Cuarteto. El viernes 4 dos actuaciones con Rubem Dantas y Petaca Quartet a las 17:00 y Antonio Serrano y Nono García Quartet desde las 18:30 horas. El sábado 5 es el turno de The Málaga Jazz Collective en primer lugar y Benavent Di Geraldo Serrano en el segundo. El domingo 6 Carmen Vela Quartet y tras ella Cristian de Moret.

Habrá más plazas céntricas con actuaciones. En la de Félix Sáenz actuará Antti Sarpila Hot Trío el viernes 4 a las 12:30 horas y en la Plaza del Obispo estarán Lara Wong y Lucía Rey Cuarteto el sábado 5 a la misma hora. En la Plaza del Carbón habrá actuaciones todos los días a las 15:30 horas. El jueves Antti Sarpila Hot Trío, el viernes Cristian de Moret, el sábado Carmen Vela Quartet y el domingo Sabrina Romero. En la Parroquia Divina Pastora el jueves 3 a las 21:00 horas actuarán Paula Bilá y Bruno Calvo.

También habrá restaurantes con jazz. En Restaurante Matiz, en calle Bolsa, habrá una actuación cada día: el jueves y viernes a las 21:00 horas estarán Sabrina Romero y Cristian de Moret respectivamente; y sábado y domingo a las 16:00, Paula Bilá por un lado y Trinidad Jiménez y José María por el otro. En El Tintero, el domingo 6 estarán Lara Wong y Lucía Rey Cuarteto desde las 15:30 horas.

Los hoteles también tendrán un papel importante en este festival gratuito. El Hotel Málaga Palacio y el Hotel La Chancla tendrá actuaciones todos los días, el primero a las 0:00 y el segundo a las 17:00 horas. En el Málaga Palacio, por orden, actuará TEH Málaga Jazz Collective, Tino di Geraldo y José Carra Quartet, Antonio Serrano y Nono García Quartet y por último Carmen Vela Quartet. En La Chancla, de jueves a domingo irán en este orden: José María Pedraza Trío, Carmen Vela Quartet, Trinidad Jiménez y Petaca, y Fernando Brox y Castañeda. Dos hoteles más, el jueves 3 a las 21:00 horas Lucía Rey y Laura Wong, y en el CEPE POD Hotel el viernes 4 a la misma hora estarán Julián Sánchez y José María Petaca.

Entradas para el Festival Internacional de Jazz

El XXXVI Festival Internacional de Jazz contará con actuaciones desde el 3 al 9 de noviembre en el Teatro Cervantes desde las 20:00 horas. El precio de las entradas se ve alterado según el artista. El jueves 3 Paolo Fresu trae un homenaje a David Bowie por 24 euros la entrada, precio único. El viernes es Hiromi, premio Málagajazz de 2022 con su The World Tour con entradas de entre 15 y 45 euros. El sábado 5 es turno de Avishai Cohen y su Naked truth con las entradas a 30 euros.

Para el domingo 6, Jorge Pardo trae todo su repertorio tras tantos años sobre los escenarios por 24 euros la entrada única. El lunes 7, Dave Holland, Lionel Louke, Chris Potter y Eric Harland exponen Aziza, con entradas desde 15 a 45 euros. Para el martes 8, Sounds from the ancestors es el sonido que trae Kenny Garret con entradas por 30 euros. El cierre del festival es para Sheila Jordan & The Málaga Jazz Collective con On the road (100 años con Jack Kerouac), que fue Premio Cifu. Las entradas, a 24 euros. Consulta en la web del Teatro Cervantes la disponibilidad de las butacas.