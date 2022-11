Noviembre es un mes muy vivo culturalmente en Málaga y este fin de semana es una muy buena muestra de ello. Si te estás preguntando qué hacer en Málaga este sábado 19 de noviembre (things to do in Málaga, para turistas), aquí te vamos a dejar una serie de sugerencias para darle algo de vigila al día, algo diferente pero con presencia de la rica cultura malagueña, cada vez más grande.

Agenda cultural del sábado 19 de noviembre

Entre alas. "Esta actividad va a necesitar que nos elevemos y nos sintamos volando en el aire, como cuando Picasso aspiraba a ser artista copiando las palomas pintadas por su padre", reza esta actividad gratuita para todos los públicos que propone el Museo Ruso de Málaga para el sábado. Se necesita reserva previa (al correo educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu) ya que el aforo es de 20 personas. Arranca a las 11:30 horas.

Taller de arte: dados mágicos. Dentro de la agenda de Fnac en Málaga, recordemos que su nueva ubicación es en el CC Larios, se encuentra este taller de arte para los más pequeños a las 12:00 horas: dados mágicos.

Open House Malaga. El festival internacional de arquitectura, el Open House Málaga, permite ver desde dentro y en muchos casos acompañado de un guía, diferentes puntos arquitectónicos y edificios emblemáticos de la ciudad. Consulta aquí todos los edificios, experiencias y rutas fijados para este sábado 19 de noviembre, con o sin inscripción previa.

La muralla medieval de Málaga. Esta ruta pasa por los diferentes puntos de la ciudad donde quedan resquicios de la muralla medieval que tuvo Málaga en su día. La ruta, con un precio de 8 euros, arranca a las 17:00 horas. Las reservas son obligatorias y se pueden realizar a través de correo electrónico (info@cultopia.es) o por teléfono o WhatsApp (692 71 76 12).

Hiraeth. Sandra Abril, Marina Miguélez, Inma Montalvo y Carlos Novella interpretan esta obra de danza y teatro que dirige Carolina Márquez y orquesta Carmen García. Narra la historia y relación del ser humano con la naturaleza. Tiene dos pases en el Teatro Echegaray, a las 18:00 y 21:00 horas, y las entradas, por 15 euros.

El cielo de Sefarad. Esta obra de títeres y máscaras narra una historia ambientada en el siglo XV de magia y humor de una niña judía, Noa, y su gato. El pase de este sábado a las 18:30 horas en el Teatro Cánovas cuesta 8 euros, aquí puedes consultar las entradas.

La danza de las Ánimas. Danza contemporánea en la Cochera Cabaret este sábado desde las 12:00 horas. Performance e historias existenciales de una hora de duración que dirige Carlos H. Ramos. Entradas, a 10 euros.

Festival de Autoedición Lagunillas. Este festival arranca el próximo viernes y el programa del sábado es muy completo. De 10:30 a 12:30, taller de encuadernación reciclada; de 12:00 a 21:00, feria de puestos de fanzines y autoediciones; de 13:00 a 16:00, La Niña de las Hamburguesas pone el almuerzo; y de 16:00 a 21:00, Radio Suburbia LiveSet, con entrevistas y música en directo. Tiene lugar en calle Ana Bernal, junto a Librería Suburbia. Se requiere inscripción para algunos de ellos.

Los Zigarros. Los Zigarros dan sus últimos coletazos de su gira en la Sala Trinchera. Rock, rock y más rock al servicio de un público de buen seguro entregado. La apertura de puertas es a las 21:00 horas pero el concierto arrancará a las 23:00 horas. Las entradas, a 23 euros.

Fran Llorens. La penetrante voz de Frna Llorens llega este sábado a Clarence Jazz Club. El crooner viene acompañado de José Luis Lopretti (piano), Cuni Mantilla (contrabajo) y Jaime Párrizas. Las entradas, entre 10 y 15 euros.