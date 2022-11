Qué hacer en Málaga este viernes 18 de noviembre: 10 planes alternativos

Sí has llegado hasta aquí preguntándote qué hacer en Málaga este viernes 18 de noviembre (things to do in Málaga, para turistas) estás en el lugar indicado. La agenda cultural del fin de semana viene cargada con actividades y planes para animar y amenizar el viernes con propuestas de todo tipo, con mucha presencia de la música, el teatro y el arte, como de costumbre, pero también con otras ideas diferentes.

Agenda cultural viernes 18 de noviembre

Festival Open House Málaga. Comienza este 18 de noviembre el Festival Internacional de Arquitectura de Málaga, una iniciativa en la que se busca poner en valor el espacio urbano y arquitectónico de diferentes puntos de la ciudad. Se ofrecen rutas, experiencias y la posibilidad de visitar muchos edificios importantes de Málaga, algunos previo inscripción y otros de entrada libre, aunque con horario fijo y programado. Para más información, acude a su página web openhousemalaga.org.

Málaga Gallery Weekend 2022. Es un fin de semana repleta de iniciativas culturas, como esta de MAGA, la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Málaga, que organiza del del 17 al 19 de noviembre esta tercera edición del Málaga Gallery Weekend. Diferentes exposiciones en salas y espacios además de rutas de interés artístico con un completo programa. En concreto el viernes, hay una interesante mesa redonda: Mujeres artistas de los 60 y 70 en las dos orillas. Más detalles en su web: galeriasmalaga-maga.com.

Sidecars. El pop-rock de Sidecars acude este viernes 18 de noviembre a la Sala Paris 15. Giran con su último álbum, Trece, donde se reencuentran con su mejor versión, rumbo hacia los 15 años en activo de esta peculiar banda de Osuna. El concierto arranca a las 21:30 horas y las entradas cuestan 33 euros.

Picasso y las artes aplicadas. Este seminario que organiza el Museo Picasso de Málaga y dirige el profesor de Historia del Arte de la New York University Pepe Karmel pone la atención en las llamadas alta y baja cultura, en el interés del artista malagueño en la obra seriada y la relación entre el arte del museo y las artes aplicadas.

Semana de la castaña en Jubrique. Del 14 al 20 de noviembre se celebra la tercera edición de la Semana de la Castaña de Jubrique un evento donde se cocinará en directo, habrá degustaciones, catas y rutas en torno a este producto tan destacado de la gastronomía del municipio. En concreto el viernes ofrecen un cta de chocolates y otra de vinos y chacinas y una ruta de la tapa por diversos bares, ventas y mesones del pueblo. La programación completa.

Vinarama. Este viernes 18 comienza en La Térmica la segunda edición del Vinarama, un evento donde se expone desde diferentes puntos de vista los vinos de la provincia y sus denominaciones a través de catas, talleres, debates, música e incluso una subasta benéfica. El precio de la entrada es de 7 euros e incluye una consumición de uno de los vinos de bodegas participantes. Desde las 12 horas hay programadas diferentes actividades que se pueden consultar en su web: vinarama.es.

Godspell. Quedan todavía entrada disponibles para ambos pases, a las 17:30 y a las 21:00 horas, de Godspell en el Teatro del Soho. El musical de Antonio Banderas y Emilio Aragón sigue encandilando a sus visitantes, una obra que enamora e invita a repetir. Los precios de las entradas, entre 26 y 64 euros.

Hiraeth. Hiraeth es teatro y danza, es la historia de la humanidad moderna y su separación con la naturaleza. La coreografía corre a cargo de Carolina Márquez y la música de la compositora y pianista Carmen García, mentes de este espectáculo que estará este viernes 18 a las 20:00 horas en el Teatro Echegaray. Las entradas, a 15 euros más gastos de gestión, aunque hay una promoción a 2x1.

Improv. Improv vuelve a la carga este viernes 18 con su reto de improvisación, un espectáculo teatral en el que cada sesión de hora y media es diferente. Tiene lugar en La Cochera Cabaret a las 20:00 horas, con un precio de 10 euros las entradas.

Los Remedios. Fernando Delgado-Hierro y Pablo Chaves interpretan esta obra de autoficción que transcurre en el barrio sevillano de Los Remedios. Dirige Juan Ceacero y y las entradas para esta obra en el Centro Cultura María Victoria Atencia (MVA) son gratuitas, aunque debe descargarse a través de mientrada.net.