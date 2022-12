Restaurantes que abrieron en Málaga en 2022 y que deberías probar cuanto antes

La oferta gastronómica de Málaga sigue creciendo y muestra de ello son los muchos restaurantes que abrieron sus puertas en este año 2022 que está a punto de dejarnos. Tanto en la capital como en algunos puntos de la provincia las aperturas se suceden dejando un mapa cada vez más rico en opciones, estilos y cocinas variopintas con el producto local casi siempre como protagonista. Repasamos algunos de los restaurantes que han dado luz en Málaga y que no deberías perderte si es que aún no has probado su carta.

Pez Wanda

En calle Granada 39, donde reinó hasta muy poco el mesón El Patio, un clásico de la zona, abrió este 2022 sus puertas Pez Wanda, uno de esos locales nuevos que llama la atención tan sólo por su cuidada decoración –sobre todo su delicado acuario repleto de peces–, que ayuda y empuja a ese viaje gastronómico al que invitan sus platos llenos de sabor y dónde innovan a la vez que tiran de clásicos. Los arroces son su especialidad, con una amplia variedad aunque el rey es el del señores (con calamar, mejillón, gambitas y emperador), y dónde también llaman la atención sus cóccteles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pez Wanda (@pezwandamalaga)

Perro Viejo

Muy al estilo del anterior, Perro Viejo ha llegado para quedarse en la oferta gastronómica del centro de Málaga, tan amplia y diversa como la carta de este nuevo restaurante. Perro Viejo es un grupo amplio con varias líneas de negocio abiertas en la restauración —especialmente en Sevilla aunque propietarios también de Pez Tomillo de Pedregalejo—, y que se instaló en calle Mártires 15 este año, en plena Plazuela de San Juan de Dios. Es otro lugar donde la decoración llama mucho la atención, tres pisos de techos altos en una infraestructura con mucha historia. La carta, pese a que no es extensa, ofrece platos para todos los gustos. Cuentan con un sabroso ceviche, una delicada lubina y un cuidado entrecot de buey con los que recomendamos caer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aquí comemos Málaga (@aquicomemosmalaga)

La Cosmo

Muy cerca de Kaleja, la última Estrella Michelin que ganó Málaga en la última gala de la prestigiosa guía se encuentra La Cosmo, la niña pequeña del propio Dani Carnero, como él la bautizó. Es en calle Císter, 11, donde el chef explora esta nueva propuesta gastronómica donde realza tanto al producto como en su alma máter. El entrecot y la lubina ganan por goleada aunque no son los únicos platos que reinan en esta propuesta más informal de Carnero, aunque con el mismo gusto que Kaleja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝗟𝗮 𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼 (✽) (@lacosmomalaga)

Yamur

Yamur es la apuesta de cocina del Soho Boutique que reside en lo que fue siempre la Equitativa. Comandado por Juan Morcillo, desde este año hace las delicias de los comensales en un entorno sensacional, ya sea en la terraza, restaurante o bar. Carta amplia, con gran presencia de pescado y carne donde no faltan ahumados, salazones y quesos.