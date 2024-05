Cinco heladerías en la provincia de Málaga a las que hincarle la cuchara

Nos vamos a probar helados a Alhaurín de la Torre, Torremolinos, Málaga capital, Torre de Benagalbón y Benalmádena, y cinco de sus heladerías como son Retamar, Capri, Inma, D'Ensueño y Morango, tradicional e innovadoras al mismo tiempo, con un surtido de opciones y sabores para todos los gustos, algunas más innovadoras, otras diferentes pero todas con un denominador común: ¡han abierto para ayudar a combatir el calor del verano!

Heladería Morango (Benalmádena)

La popularidad de la Heladería Morango (Av. Juan Luis Peralta, 51) en Benalmádena aumentó el año pasado, y su variedad de sabores, texturas y productos es una visita obligada. Es un punto destacado en esta área de la provincia, con opciones que van desde los clásicos sabores hasta propuestas más atrevidas, además de batidos y smoothies deliciosos. Para los amantes de los helados, esta heladería es imprescindible en su lista de lugares para visitar.

Heladería D'Ensueño (Torre de Benagalbón)

Si estás en la zona oriental del litoral malagueño y anhelas una opción refrescante, debes conocer la Heladería D'Ensueño (Cam. Viejo de Vélez, 28). Con un ambiente acogedor y familiar, aquí encontrarás una amplia selección de helados, así como delicioso café y batidos. La terraza es ideal para disfrutar durante las cálidas noches de verano, convirtiéndose en uno de esos lugares que visitarás una y otra vez, ya sea que vivas cerca o no. Además, su cercanía a la playa lo hace aún más atractivo. La calidad de los helados, el ambiente acogedor y la posibilidad de volver lo convierten en una opción excelente.

Heladería Inma (Málaga capital)

La Heladería Inma (calle Moreti, 15) es una de las más renombradas en Málaga, y su fama trasciende las fronteras de la ciudad, convirtiéndose en un destino imprescindible para aquellos que buscan degustar helados distintivos y sorprendentes. Aunque no se encuentre en el casco histórico, ha deleitado a sus clientes durante décadas con una amplia variedad de sabores, lo que dificulta la elección. Es posible que encuentres cola, pero no te preocupes, suele moverse rápidamente. La calidad de sus helados y su reputación la convierten en una visita obligada para cualquier aficionado a los helados. Para muchos, es la mejor heladería de la ciudad, pero ya sabes, ¡sobre gustos no hay nada escrito!

Heladería Capri (Torremolinos)

La Heladería Capri (calle Estrella), ubicada en el barrio de El Calvario en Torremolinos, es uno de esos sitios que difícilmente se puede visitar una sola vez. A pesar de encontrarse a una corta distancia de la zona turística, la parada del cercanías y el ayuntamiento, esta heladería es mucho más que un lugar para disfrutar de un helado. También ofrece excelentes cafés, crepes, meriendas y desayunos de alta calidad. Sin embargo, son los helados los que sobresalen por su textura y sabor de primera categoría, sorprendiendo incluso con combinaciones como el chocolate blanco y el coco, que resultan deliciosas.

Heladería Retamar (Alhaurín de la Torre)

La Heladería Retamar (Av. del Mar, 13) en Alhaurín de la Torre es un lugar muy concurrido en esta área. Además de su irresistible tarta de mousse de chocolate y sus helados sorprendentes de maracuyá y chocolate blanco, su selección de sabores es exquisita y diversa. Puede pasar horas tratando de decidirse por uno, pero no se preocupe, siempre hay alguien disponible para orientarlo según sus preferencias y ayudarlo a probar algunas de las creaciones de este establecimiento. En resumen, es una excelente opción para disfrutar en las largas noches de verano en Málaga.