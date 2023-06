La historia de 'El Turco Andalú', un restaurante de Teatinos que ha revolucionado las redes

Son más de 2,2 millones de visualizaciones, más de 6.500 retweets y más de 15.000 me gustas en Twitter, la historia del restaurante El Turco Andalú situado en Teatinos ha generado un tremendo impacto en las redes sociales por lo peculiar del lugar, sobre todo su dueño. Es la usuaria Mayte (@maytematicas) la que tras una visita y hablar con el dueño ha viralizado su historia que "merece ser escuchada".

"El Turco Andalú abrió hace dos meses y desde entonces no es que haya tenido buena acogida entre los malagueños. Siempre está casi vacío", comienza narrando Mayte en un hilo que ya ha llegado a más de dos millones de personas: "El dueño y único empleado es turco, con 20 años se fue a Polonia a seguir Comercio Internacional y allí conoció a una chica de Erasmus española. Ambos se fueron a vivir a Turquía un tiempo pero según comenta, sabía que acabaría aquí porque había encontrado al amor de su vida".

El dueño de El Turco Andalú tuvo una gran conexión con Andalucía una vez que pisó esta tierra, comenzó trabajando en la construcción y fue ahí donde surgió el apodo que da nombre a su negocio: "Por lo que al bar respecta, a pesar de estar en una calle muy transitada, la gente no termina de ir porque ofrece algo diferente. No es un kebab convencional, tampoco un bar de tapas como tal. Es comida turca casera Y en una zona universitaria no tiene mucho tirón un sitio de comida turca con precios algo más caros (el rollo de pollo cuesta 6.5)".

Serhat, el dueño del local, reconocía que estaba deseando poder "trabajar bien, con suficiente clientela" y por eso por lo que la usuaria de Twitter realizó este hilo que ha tenido una gran acogida, compartiendo tanto el Instagram de El Turco Andalú como sus referencias en Google Maps: "Por eso pido que le deis apoyo a sus reseñas y que fomentéis el consumo en locales así de acogedores".

Para sorpresa de esta usuaria, la reacción de la gente que leía su hilo fue casi inmediata: "Hoy el local está hasta arriba y la gente está reservando porque no se quiere perder la comida de El Turco Andalú. No quiero decir que estoy llorando pero un poco sí". El local cuenta ya con más de 350 reseñas y una floración en Google casi perfecta, con un 4,9 sobre 5.