El histórico homenaje a La Cañeta de Málaga que se prepara en el Cervantes

Su madre era cantaora, La Pirula, en El Perchel y ella desde pequeña siguió sus pasos. La carrera artística de María Teresa Sánchez Campos, La Cañeta de Málaga es una de esas trayectorias en las que se acaba antes citando a las figuras con las que no compartió cartel o que no le han profesado admiración que relatando las vivencias de la artista. Pocos escapaban a su arte. Empezó bailando y a finales de los 50 se casó con un cantaor, José Salazar, que la convenció para que grabase cantes. Desde entonces no ha parado. De Nueva York a Japón, ha sumado más de siete décadas sobre las tablas y en el teatro Cervantes de la capital malacitana se está preparando un homenaje que pretende ser histórico para estar a la altura de la perchelera.

Desde El Perchel de los años 40 del pasado siglo al mundo. Los mejores tablaos de la capital malagueña vieron su arranque junto a La Repompa, primero al baile y luego cantando por tangos o bulerías. Las bulerías de La Pirula, su madre, son santo y seña de una artista que maneja todos los palos y se gusta en los fiesteros, donde su sello siempre seduce. Con las compañías de Antonio Gades o Pepe Habichuela viajó a las grandes capitales del mundo pasado el ecuador del siglo XX y en Madrid fue una más entre Lola Flores, Camarón o La Paquera de Jerez. La Cañeta es una de esas figuras flamencas que parecen de otro tiempo, de otro universo con una vida de película y un espectáculo sobre las tablas con todo lo necesario para un momento estelar. EL público siempre salía contento. Un estilo único, con salero real, que mete Corazón partío por bulerías y es capaz de encontrar el nexo de unión agradable con el respetable. El don del arte se tiene, se pule, se agranda y no se pierde. La Cañeta lo tiene. Es la definición de la Málaga cantaora. La real.

Cartel de lujo y espectáculo con ritmo

El 16 de octubre es la fecha en la que el teatro de su ciudad se vestirá de gala para rendirle honores a La Cañeta. La nómina de artistas es amplia y puede que aún quepa alguno más en los últimos días antes del espectáculo. Al cante estarán Bonela Hijo, Remache, Pinto Cortés, Remedios Amaya, Cancanilla de Málaga, Antonio El Álvarez, Amparo Heredia, Israel Fernández y Manuel de La Josefa. Al baile, con Carrete de Málaga a la cabeza, La Farruca y Luisa Chicano; las guitarras de Pepe Habichuela, Chaparro de Málaga, Antonio Soto, Luis El Salao, Rubén Lara y Juani Santiago; Juanma El Canastero, a la percusión; y el piano de Carmen G. Jara. Es el cartel que está confirmado hasta ahora, todo un lujo para una tarde que se alargará.

El espectáculo está pensado para que el público lo disfrute con ritmo y sentimiento. Son todos los que están y sería posible armar un pequeño ciclo con la agenda y ofrecimientos para un acto así. Uno de esos espectáculos con la seguridad de que será una momento inolvidable en torno a una figura irrepetible. Será en el teatro Cervantes de la capital malagueña, el domingo 16 a partir de las 19:00 horas y las entradas, desde 12 euros.