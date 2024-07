Málaga denominada "la ciudad del paraíso": todos los motivos

Málaga se ha convertido por muchos motivos en uno de los grandes destinos del mundo. El crecimiento de la ciudad en los últimos años en diferentes sectores y ámbitos la ha catapultado. No es sólo un destino veraniego por sus playas y clima, sino también un destino cultural, tecnológico y gastronómico. De hecho a Málaga, desde National Geographic, la llaman "la ciudad del paraíso", tal y como hizo en su día el premio Nobel Vicente Aleixandre.

"Alegre, cosmopolita y cálida gracias a un cordón de montañas que la protege de los vientos del norte, esta ciudad de magníficos museos de arte se ha convertido en el centro de todas las miradas", son los pequeños trazos con los que piropean a la Málaga más urbana, la misma que en los últimos años no ha parado de colarse en todo tipo de rankings colocándola como una de las ciudades a las que muchos aspiran a vivir...

Desde National Geographic quedan prendados por "el legado fenicio, griego, romano y árabe" de nustras calles y plazas, especialmente en su casco antiguo, pero sobre todo presentan respeto y admiración porque es una "ciudad inquieta, sonriente y que luce llena de irrenunciables tentaciones". Se detienen en el lado más cultural de la que consideran también " la ciudad con mayores atractivos de toda Andalucía", mencionando iconos como la Alcazaba, la calle Alcazabilla y el Teatro Romano o la Catedral, paseando por calle Larios o Granada o parando en la plaza de la Constitución.

Vista del entorno en el que se encuentra el Museo Picasso, próximo al Teatro Romano, la Alcazaba y el Palacio de la Aduana.

Cómo no iban a mencionar a Pablo Ruiz Picasso, icono no solo malagueño sino español y mundial por su arte, es de ahí de donde salen sus recomendaciones sobre la plaza de la Merced, donde espera sentada su estatua de bronce, o el palacio de Buenavista, sede del Museo Picasso Málaga. En el especto cultural no pasan por alto la cantidad de museos que aguardan en Málaga, desde el Centro de Arte Contemporáneo, al Museo Carmen Thyssen, pasando cómo no por el Centre Pompidou, el Museo de Málaga o la colección del Museo Ruso.

"Gibralfaro es el gran mirador de Málaga. Conviene de vez en cuando subir hasta él para tomar perspectiva. Desde sus 130 metros de altitud se disfruta de una vista impagable de la ciudad y la bahía", añaden sobre uno de los grandes miradores de Málaga, majestuosa postal pero también mencionan paradas en la Plaza de Toros, en La Malagueta y su playa, así como la arena y mar de Pedregalejo y El Palo, sus chiringuitos y gastronomía, así como mención especial al Balneario de los Baños de Carmen. Por último, no pasan por alto el Jardín Botánico-Histórico La Concepción: "Penetrar en estos bosques es viajar en el espacio y en el tiempo, porque su aliento romántico y su aroma a selva subtropical nos hacen creer que estamos en cualquier parte del mundo excepto en Málaga".