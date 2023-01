Todos los malagueños premiados con un Goya en la historia de los premios

Los Premios Goya se celebran este año 2023 en Sevilla, muy cerquita de Málaga tras vivir de lleno la edición de hace dos años, en 2021. Antes de la gran noche de los Premio Goya, que presentará el malagueño Antonio de la Torre junto a Clara Lago, repasamos qué actores nacidos en la provincia de Málaga han conseguido un Goya por su trabajo a lo largo de la historia de los premios. En esta edición de 2023, el fuengiroleño Miguel Herrán está nominado a mejor actor protagonista por su papel en Modelo 77 y la malagueña Paloma Peñarrubia a mejor canción original por el tema Un paraíso en el sur, de la película La vida chipén. Ambos podrían aumentar esta lista.

Goya a Mejor actor protagonista

Dolor y Gloria fue la obra que finalmente encumbró con el Goya a mejor actor protagonista al célebre malagueño Antonio Banderas. Si bien es cierto que recibió en 2014 el Goya de Honor por su laureada carrera, no pudo llevarse este premio en sus tres nominaciones previas con ¡Átame!, Two Much y La piel que habito. Antonio de la Torre logró en 2019 el Goya a mejor interpretación masculina por su papel en El Reino en su decimocuarta nominación en estos premios, la octava como actor principal.

Mejor actriz protagonista

En 1990, la siempre brillante Rafaela Aparicio recibió el premio a mejor actriz protagonista por su excelso papel en El mar y el tiempo, que dirigía Fernando Fernán-Gómez. Criada en Málaga, Victoria Abril se llevó en 1996 este galardón por su papel de Gloria Duque en Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. La malagueña Belén Cuesta le arrebató el Goya a mejor actriz protagonista a Penélope Cruz, Greta Fernández y Marta Nieto en 2020 por su brillante papel en La trinchera infinita.

Mejor actor de reparto

Era la primera nominación en los Goya de Antonio de la Torre, allá por 2007 con su papel en AzulOscuroCasiNegro, interpretación que le daría el Goya a mejor actor de reparto. Tras aquello vendrían 13 nominaciones más y otro Goya.

Mejor actriz de reparto

María Barranco fue la primera malagueña en recibir el Goya a mejor actriz de reparto, primera también en recibirlo por partida doble. Primero en 1989 por su papel en Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar. Dos años después, recibió el mismo Goya por su papel de transexual en Las edades de Lulú, de Bigas Lunas. Fue nominada un total de cinco veces en esta categoría. Un año más tarde era la antequerana Kiti Mánver la que ganaba el Goya a mejor actriz de reparto por su papel en Todo por la pasta, allá por 1992.

Actor revelación

Hasta tres actores revelación dio Málaga en cuatro años. Primero fue Joaquín Núñez por su papel en Grupo 7 en 2013. A él le siguió dos años más tarde Dani Rovira con un registro muy diferente en Ocho apellidos vascos. Un año más tarde fue Miguel Herrán, fuengiroleño que emigró pronto a Madrid, el que se llevó el Goya a mejor actor revelación por A cambio de nada.

Goya de Honor

El Goya de Honor es una distinción que honra el camino y la carrera de los actores y actrices españoles, algo de lo que Málaga sabe y entiende. Rafaela Aparicio fue la primera en ganarlo, en la segunda gala del certamen, en 1988. A ella la siguió un año más tarde Imperio Argentina, de la que también sobran palabras. En 2015, cinco años después de llevarse su Goya a mejor actor principal, el internacional Antonio Banderas recibía también su Goya de Honor en 2015. En 2020, la malagueña Pepa Flores también recibió este reconocimiento.

Mejor guión adaptado

En mejor guión adaptado, los guionistas malagueños Cristóbal Ruiz y Marina Parés recibieron el premio en 2015 y 2021. El primero por Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, la segunda, junto a David Pérez Sañudo, por Ane.

Mejor canción original

En 2016, el malagueño Pablo Alborán estrenó este casillero para Málaga por su composición junto a Lucas Vidal para la película Palmeras en la nieve.