El mapa que muestra a qué hora se come en cada país de Europa

Durante el día hay varios momentos importantes en los que hay que dejarlo todo y dedicarse a ese menester. Uno de ellos, a más bien tres como mínimo, es la hora de la comida. Ya sea el desayuno, almuerzo, cena e incluso una merienda, el cuerpo humano necesita recuperar fuerzas ingiriendo alimentos.

Y es que cada país tiene sus costumbres y unos horarios formalizados que influyen en aspectos tan importantes como el trabajo. Igualmente el concepto que se tiene de comida en cada país es totalmente diferente.

Con esto se quiere decir que hay países en los que la comida más fuerte del día es el desayuno, mientras que en otros es el almuerzo. Esto incide en las horas en las que se inicia, por ejemplo, la primera hora del día.

España no es el país en el que se almuerza más temprano, eso es ya bien sabido. Esos puestos los ocupan países como Noruega, Suecia, Finlandia, República Checay Eslovaquia. La media de hora está entre las 11:00 y las 11:30, algo impensable en el país de la paella.

En España, según el mapa que acompaña a la noticia, se almuerza entre las 13:30 y las 15:00, siendo de los países en los que se come más tarde. No es el único país que se come a esta hora, pues en Rusia o en Polonia también se suele almorzar con este horario. Si buscamos el país en el que más tarde se come uno encontrará que este puesto está ocupado por Grecia, que de media llegan incluso a las 15:30.

Por otro lado, en un término medio, a partir de las 12:00 o 12:30 se puede encontrar muchos países como Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Turquía, Bélgica, Países Bajos o los países balcánicos.

Hay que aclarar que también, por la mañana, se produce el momento del desayuno, en el que muchos países se trata de un simple café o un zumo y en otros tiene algo más de contundencia. En España es tradicional el café con la tostada o unos buenos churros con chocolate.