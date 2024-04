La mejor pizza más larga y rápida de toda España se hace en Málaga

El mejor pizzero, el más rápido, el más acróbata, o la mejor pizza sin gluten, todas estas categorías buscaban ganador esta semana en el Campeonato de España de Pizzas Gourmet que tenía lugar durante la 37ª edición de Salón Gourmet. Uno de los 160 clasificados y finalistas de esta edición provenía de Málaga, de la pizzería Riscaldato's Pizzerías de Cártama, el malagueño Carlos David Gómez que se ha proclamado campeón en dos categorías: en la especialidad de 'più larga' y en la categoría de 'velocidad'.

El Campeonato de España de Pizzas Gourmet by Cerveza 1906 Red Vintage celebraba este año su tercera edición, organizado no sólo por Grupo Gourmets sino que es en conjunto con Jesús Marquina y la Asociación Española de Pizzeros Artesanos (AEPA). Marquina es uno de los más laureados pizzeros, al que conocen como Il Dottore Marquinetti y que ya se ha proclamado cinco veces campeón del mundo, y que fue el maestro de ceremonias de esta edición, donde no faltaron algunas de sus masterclass.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Riscaldato's Pizzerías (@riscaldatospizzerias)

Eran ocho modalidades diferentes las que estaban en juego en este Campeonato de España de Pizzas Gourmet y en dos de ellas el ganador ha sido el malagueño Carlos David Gómez, de la pizzería Riscaldato's Pizzerías, de Cártama. Las modalidades en juego durante los cuatro días que ha durado este campeonato han sido clásica, pala, taglio, napolitana, sin gluten, acrobacia, più larga y velocidad. Es en estos dos últimas donde el malagueño se alzó con el primer premio, por su destreza y habilidad a la hora de ejecutar y preparar la pizza más larga y la más rápida de toda España.

No es nada nuevo para Carlos esto de competir por ser el mejor. El año pasado compitió en el Campeonato de la Pizza entre los mejores del mundo y finalizó en séptima posición en pizza larga y octavo en pizza rápida, quedando ubicado entre los 10 mejores del mundo. Ahora se proclama como el mejor de España en estas dos categorías, reflejando que es un maestro pizzero. Su pizzería, Riscaldato's Pizzerías, se encuentra en Estación de Cártama (en calle Iglesia, 15) y tiene precios competitivos, con pizzas pequeñas (24cm), medianas (30cm) y grandes (40cm), además de pizzas sin gluten.

El resto de campeones de este Campeonato de España de Pizzas Gourmet han sido el italiano Dario Labella de Il Cortile (Valencia), que se ha proclamado como el mejor pizzero de España, mientras que el zaragozano Martín Montans de Aroma Masa (Zaragoza) lo ha sido como mejor pizzero acrobático. Por otro lado también han resultado ganadores el argentino Muro Dávila de la pizzería Pizza Poi (Nava, Asturias) en la especialidad de 'pala'; Eric Vaquero, pizzero en 'Pizzburguer' (Trujillo, Extremadura) en la versión 'taglio'; Grabriele de Infraganti pizza (Alicante) en la categoría 'Napolitana'; el valenciano Jaume Mallent de la pizzería Il Cortile (Valencia) en pizza sin gluten.