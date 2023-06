Tres pizzerías de Málaga, entre las 100 mejores de España, y una en el 'top 5'

Tres pizzerías malagueña han competido por reinar este 2023 en el Concurso Nacional de Pizza de España 2023 Madrid Fusión by D.O Rueda, que ha dejado como ganadora a la pizzería Can Pizza, de El Prat de Llobregat, que ya ganó la primera edición. Una de las malacitanas, la de Málaga capital, compitió hasta el final por llevarse el primer puesto tras ser elegida entre las 100 mejores. Hablamos de Pizzamore, que acabó en el top 5. Las otras dos, desde Marbella, fueron Roostiq y Da Bruno.

De entre las 100 elegidas, donde estaban las tres malagueñas, sólo Pizzamore acabó dentro de las cinco finalistas. Junto a ella y la victoriosa, también estuvieron Mo de Movimiento (Madrid), Reginella (Madrid) y Oro di Napoli (Tenerife). De hecho, la primera de estas ganó el premio a la mejor pizza maridada con Rueda Verdejo con su pizza Espárrago. La ganadora Can Pizza triunfó con su pizza Pulp Edition.

Las cinco pizzerías que alcanzaron la final debían elaborar primero una pizza margarita, donde se evaluó la técnica, para después dar paso a otra pizza donde los ingredientes serían libres y se puntuaba especialmente la originalidad y los ingredientes. Cabe destacar que el certamen se celebró en las instalaciones de Roostiq, en la pizzería que también poseen en Madrid, no en Marbella.

Pizzamore (Málaga)

"Termina una nueva experiencia donde por mala suerte no ganamos por un pelo.Nos quedamos casi saboreando la victoria. Esto nos dará más motivación aún para no dejar de trabajar y mejorar para que el año que viene el premio sea nuestro", escribían en sus redes desde Pizzamore, la pizzería que más cerca se quedó del premio y, por ende, la mejor pizzería de Málaga en base a las valoraciones de este concurso donde hubo jurados tanto nacionales como internacionales de gran pedigrí en el mundillo gastronómico de la pizza

Roostiq (Marbella)

Roostiq Marbella cuenta también con un establecimiento en Madrid, el mencionado que organizó este tercer certamen del Concurso Nacional de Pizza Pizza de España 2023 Madrid Fusión by D.O Rueda. No una pizzería al uso, sino que en su carta puedes encontrar también carne de primera, marisco y pescado, pero con el fuego muy presente, el mismo que da calor a sus ocho tipos de pizzas diferentes, algunas muy creativas como la de enchilada de carne.

Da Bruno (Marbella)

En Da Bruno llevan desde 1994 trayendo lo mejor de la cocina italiana a Marbella. De hecho tienen varios restaurantes por la zona, en Cabopino o San Pedro de Alcántara. La gran reina entre sus pizzas es sin duda la pizza Da Bruno, que lleva tomate, mozzarrela de búfala, setas porcini, bresaola, rúcula, aceite de trufa blanca y orégano.