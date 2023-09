Una de las mejores actividades de España: ¿Quieres ser malagueño por un día?

Los premios Travellers' Choice de Tripadvisor dan para mucho. Además de dar con Lo mejor de lo mejor en restaurantes y hoteles desde 2023, también definen también cuáles son las mejores actividades y experiencias que se pueden hacer en el mundo y más concretamente en España. Entre ellas, una de las mejores experiencias que más gustan a los viajeros en España, la número 8, se lleva a cabo en Málaga y permite vivir por un día como si fueras un auténtico malagueño.

"Estas son las mejores experiencias ganadoras de Lo mejor de lo mejor de Travellers' Choice 2023; las actividades que más gustan a los viajeros", es ahí, entre cruceros de seis horas en Ibiza, recorridos gastronómicos o rutas en bicicleta donde aparece esta experiencia en Málaga llamada ¿Quieres ser malagueño por un día?

Se trata de una actividad que organizan desde Do It Your Spain, que estiman de dos horas y media y que rompe con el clásico tour por el casco histórico de la capital, de Málaga. "Omita los recorridos turísticos estándar y vea Málaga a través de los ojos de un lugareño con una excursión que muestra el carácter de la ciudad", anuncian sobre la actividad que se puede reservar a través de Tripadvisor, que tiene un precio de 30 euros por cabeza y que cuenta "con un malagueño como guía". "Explorarás la ciudad a pie, descubriendo tanto puntos de referencia como lugares menos conocidos que están lejos de la ruta turística transitada. Bocadillos tradicionales y comentarios llenos de curiosidad completan la experiencia", sentencian.

El tour o excursión incluye también bebidas y aperitivos, como el café o té que ofrecen en el punto de inicio, la Plaza de la Merced. Tras este, pasaran por la Iglesia de Santiago, donde cae la primera "especialidad local" y siguen hasta el mirador de la calle Alcazabilla, con vistas geniales sobre todo del Teatro Romano. Continúan tras esto a la Catedral y posteriormente a la Plaza de la Constitución. De ahí pasan por calle Larios, su historia, y también unas almendras fritas, concluyendo la travesía en el Mercado de Atarazanas.

