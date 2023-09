Lugares donde disfrutar de las bondades y luz de octubre en Málaga

El otoño aún no ha alcanzado su plenitud. Octubre marca la transición del año, y en su inicio, se pueden observar fenómenos celestiales como lluvias de estrellas y planetas más visibles de lo habitual. No obstante, también es el mes en el que los amaneceres son los más tardíos de todo el año, especialmente en Málaga. Además de estos aspectos, el índice de radiación ultravioleta ha disminuido significativamente en comparación con los últimos días de agosto y principios de septiembre, lo que significa que la radiación solar ya no es tan intensa. Sin embargo, según el tiempo de exposición al sol, es importante tomar precauciones para protegerse. Con estos pequeños cambios, también se experimenta una iluminación ligeramente diferente, especialmente en las salidas y puestas de sol, que otorgan a los paisajes un tono cálido y hermoso que contribuye a disfrutar de los lugares ya de por sí especiales en la provincia de Málaga.

Dólmenes de Antequera

Los Dólmenes de Antequera son un lugar especial con una historia milenaria. Un dato curioso es que el dolmen de Menga no está orientado hacia el sol, a diferencia de la mayoría de las construcciones de este tipo; en su lugar, mira hacia la peña de Los Enamorados. Antequera cuenta con numerosos puntos de interés que son aún más encantadores bajo la luz adecuada. El Torcal, el Museo de Los Dólmenes, los alrededores de la peña de Los Enamorados y la hermosa alcazaba construida sobre una fortaleza de origen romano son solo algunas de las opciones que vale la pena visitar.

Estupa budista de Benalmádena

La Estupa Budista de Benalmádena ofrece vistas panorámicas impresionantes que dominan la costa de Fuengirola y Benalmádena. Está convenientemente conectada a la autovía y rodeada de numerosos lugares interesantes. En su interior, puedes admirar pinturas inspiradas en los antiguos monasterios budistas del Himalaya, que narran la historia del buda Shakyamuni. Además, cerca del mirador, encontrarás el Mariposario de Benalmádena y otra excelente opción para apreciar el paisaje es el teleférico. En las inmediaciones de la estupa, hay un sendero que lleva a la sierra y cuenta con dos pasos subterráneos que permiten cruzar la A-7. En uno de ellos, se encuentra una galería de arte urbano espectacular que vale la pena explorar. Estos lugares ofrecen vistas panorámicas de Fuengirola, Mijas y toda la costa oeste.

Acantilados de Maro y Cerro Gordo

Los Acantilados de Maro y Cerro Gordo son una de las 14 joyas medioambientales de la provincia de Málaga y se encuentran en el extremo oriental de la Punta Chullera, en la costa axárquica. Su belleza se puede apreciar durante todo el año, pero en octubre, la luz que ilumina la accidentada costa junto a los parques de Tejeda y Almijara crea un ambiente especial. Esta zona ofrece numerosos lugares para disfrutar y explorar, con impresionantes paisajes costeros cerca de Maro y cerca del límite con la costa granadina. La iluminación, el paisaje y el mar Mediterráneo hacen que esta zona sea particularmente agradable en octubre.