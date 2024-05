Estos son los tres mejores bares de cócteles de toda Málaga: coctelerías en la élite

Top Cocktail Bars es a la coctelería lo que la Guía Michelin representa a la gastronomía con sus Estrellas Michelin y, desde hace muy poco, al mundo hotelero con sus Llaves. Y es que Top Cocktail Bars es la guia que recoge las mejores barras de cocteleria en España y Portugal y que clasifica en recomendaciones y estrellas según el nivel, una, dos o hasta tres estrellas que definen a las mejores de la península. La provincia de Málaga cuenta con dos coctelerías recomendadas y una de ellas con una estrella.

La corona coctelera en Málaga es para Chester & Punk (calle Méndez Núñez, 4), que es la única coctelería en la provincia que puede decir que tiene una estrella en la prestigiosa Top Cocktail Bars, la denominada TCB, siglas de la guía de referencia. Es sin duda una coctelería muy vistosa, moderna y habitualmente bien animada gracias no sólo a su fiel clientela, sino también a los asiduos conciertos que llenan de música el local regularmente.

Speakeasy The Pharmacy (calle García Briz, 3), en Málaga capital, y Speakeasy Jazz bar (Pje. de las Rampas, 10), en Fuengirola, son las dos coctelería que también aparecen entre las recomendadas de esta prestigiosa guía para los amantes de los combinados y los cócteles, los que buscan algo más allá a la hora de tomar una copa, una experiencia exclusiva, elegante y especialmente original con cada sorbo y trago.

"Estamos super contentos y agradecidos a la organización de Top Cocktail Bars por estar en el listado de top bars y esta vez y por primera vez en los dos locales, Speakeasy Jazz de Fuengirola y Speakeasy The Pharmacy", decían tras conocer el reconocimiento desde ambas coctelerías: "Pasan los años y no os vamos a engañar, no es un camino fácil, superarnos día a día para poder seguir ofreciendo este concepto de bar requiere de muchos sacrificios y mucho esfuerzo por parte de todo el equipo, formar parte del listado de las mejores barras de coctelería del país es todo un orgullo y prometemos seguir comprometidos con la calidad y ofrecer la mejor experiencia y servicio posibles".

