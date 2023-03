Estos son los 5 mejores restaurantes con buffet libre de Málaga

Si eres de esas que no se queda contento con un plato y que a los menú del día le metería un tercero entre el segundo y el postre, seguro que eres de los que frecuenta con cierto asiduidad algún buffet libre. En Málaga en concreto existen varios, no son pocos los que ofrecen por un precio cerrado comida prácticamente sin límites, lo que aguante y desee cada uno. Evidentemente no es una opción recomendable para aquellos con el estómago pequeño, pero sí una oportunidad para probar muchas cosas diferentes de varias cocinas.

Restaurante Japonés Sushi Yasaka

La comida japonesa es uno de los que más habitúa los buffets en Málaga. En este caso Yasaka, uno restaurante japonés que se encuentra en la zona de Teatinos y con lo que poder disfrutar de multitud y variedad de sushi a sabiendas de cuanto será la cuenta. El servicio es bastante rápido y la carta es amplia, no sólo se centra en el sushi. Ofrece además una calidad-precio bastante alta, con un arroz más suelto de lo que habitúan los buffets japoneses.

Imperio Grill Churrasquería

Si a ti lo que te encanta es la carne, no dudes en visitar Imperio Grill Churrasquería. Muchos tipos diferentes de carne, por corte y animal, que harán las delicias de los carnívoros. Van sacando diferentes tipos de carnes y cortes y ofreciéndola por cada mesa, completando una vuelta completa con todo lo que hay. Un restaurante brasileño en el que poner a prueba tu aguante. Calidad-precio superlativa.

Yukathan Pizzas

También en Teatinos está Yukathan Pizzas, un buffet de pizzas de todos los colores por un precio muy reducido con el que ponerte de masa e ingredientes hasta arriba. Cuentan con una gran variedad y alguna que otra pizza muy peculiar. Posiblemente si lo pruebas, repetirás.

La Posada de Brasil

Es posiblemente un clásico en Málaga, con mucha tradición y uno de los primeros restaurantes brasileños que apostó por esta fórmula del buffet. Están en Plaza Mayor, en la zona de restauración, y ofrecen una gran variedad de tipos de carnes además de abundantes acompañamientos, desde plátanos fritos a frijoles negros o verduras frescas a la parrilla.

Buffet Asiel

Es posiblemente uno de los buffets de Málaga con mayor variedad de comidas, desde mariscos a carnes, pasando por woks y sushi. Desde luego es una opción más que interesante por los diferentes paladares que pueden convencer. Mucho marisco para hacer a la plancha, además de varias carnes.