Así es el último single de Miane, la malagueña que triunfa en Estados Unidos

La dj y productora musical malagueña Miane ha saltado a los radares musicales del gran público después de su inclusión en los dos sábados del festival Coachella. La artista tiene, además, una buena gira que sigue completándose por los estados Unidos y Canadá. Este mismo mes, la malagueña anunció en sus redes sociales el estreno de un nuevo single: Don´t wanna lie. Si aún no se tiene idea de cómo es el trabajo de esta malagueña que lleva más de una década construyendo su música desde Ibiza, este será un buen momento para hacerlo. Sus temas tuvieron una gran difusión en los ambientes musicales estadounidenses en los dos últimos años y ahora será la protagonista en uno de los festivales más célebres de país norteamericano.

Además, esta edición de Coachella será especial después de los dos años en los que no se ha podido celebrar por la covid-19. El estado californiano vuelve a contar con un evento que desde hace más de 20 años se identifica con glamour, famosos, experiencias alternativas de ocio y precios caros. En esta ocasión los pases más baratos superan los 600 dólares y los más caros rondan los 4000. Eso sí, hay zona y puntos exclusivos en el evento para que los más famosos y adinerados disfruten en directo de un espectáculo que congrega a miles de personas y que en el 2022 será en los fines de semana del 14 al 17 y del 22 al 24 de abril. Será durante los dos sábados cuando la malagueña ponga su música en este evento. Rosalía ya lo hizo en el 2019 y su particular puesta en escena recorrió todo el mundo. Ahora, salvando las distancias y el tipo de escenario y música, es el momento de Miane.

Don’t wanna lie 👇🏼This is my last single: https://t.co/HGqahA82Bs @blackbookrecs @chrislake pic.twitter.com/kCxsO32lVG