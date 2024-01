Todas las obras gratuitas del Festival de Teatro de Málaga... en tu zona: fechas, distritos y lugares

Como en otros ediciones, el Festival de Teatro de Málaga tendrá también su versión para todos los públicos, especialmente los niños y niñas, los más pequeños de la casa, con obras gratuitas en los parques y plazas de los diferentes distritos de Málaga capital en lo denominado Festival de Teatro... en to zona. Los fines de semana de enero, viernes a las 17:00 horas y sábados a las 12:30 y 17:00 horas, se podrán disfrutar de obras teatrales, payasos, títeres e historias donde se revisan los estereotipos.

TiritiClown, Cuentos 2.0, Love, love, love o Gruñidos son las obras que estarán en las calles de los distritos de Málaga. Petit Teatro, Lolo Fernández & CIA, Animasur, y TanTonTería Teatro son las compañías que firman este programa especial del que no te puedes perder las ubicaciones, fechas y horarios.

La programación del 41 Festival de Teatro... en tu zona

Viernes 12 de enero (17:00 horas) – TiritiClown , en el Bulevar José Iturbi de Bailén-Miraflores.

Sábado 13 de enero (12:30 horas) – Cuentos 2.0 , en el Parque La Alegría de Ciudad Jardín.

Sábado 13 de enero (17:00 horas) – Cuentos 2.0 , en el Parque Martiricos de Palma-Palmilla.

Viernes 19 de enero (17:00 horas) – Love, love, love , en el Parque del Cine de Teatinos.

Sábado 20 de enero (12:30 horas) – Love, love, love , en el Parque de Huelín de la Carretera de Cádiz.

Sábado 20 de enero (17:00 horas) – Gruñidos , en el Parque de Virgen de las Cañas de Puerto de la Torre.

Viernes 26 de enero (17:00 horas) – Love, love, love , en el Parque San Rafael de Cruz de Humilladero.

Sábado 27 de enero (12:30 horas) – Gruñidos , en el Parque el Brillante de Campanillas.

Sábado 27 de enero (17:00 horas) – Gruñidos, en la Plaza de la Inmaculada en Churriana.

La sinopsis de las obras del Festival de Teatro... en tu zona

TiritiClown, de Petit Teatro

SINOPSIS – Nasu y Basi se encaminan a una nueva aventura. Como buenos andaluces, quieren montar un espectáculo flamenco que llegue a todo el mundo, porque el flamenco es universal. Quieren llevar la alegría y el humor a todos los lugares. Lo traen todo preparado en sus maletas. Habrá baile, cante, títeres y juegos. Todo vale en el tablao de TiritiClown.

Cuentos 2.0, de Lolo Fernández & CIA y Animasur

SINOPSIS – ¿Qué ocurriría si la malvada madrastra de Blancanieves no estuviera tan preocupada por su belleza? ¿Si Blancanieves no estuviera dispuesta a recibir un beso sin su previo consentimiento? ¿O si el príncipe se negara a comportarse como un héroe salvador? Si todo esto fuera así, no solo cambiaría el cuento, nosotros también lo haríamos. ¿Somos lo que nos cuentan o lo que queremos ser?

Gruñidos, de TanTonTería Teatro

SINOPSIS – A pesar de lo que se cree, los monstruos son seres buenos que se dedican a contar cuentos a los niños para que se vayan felices a la cama. Un día, Harapo se enfada porque Galtzerdi, su amigo, ha escrito un cuento que está teniendo mucho éxito. Tras escondérselo, tienen una gran discusión a gritos que ocasiona que las vocales abandonen a los monstruos. Desde entonces se dice que los monstruos son asustadores. Los monstruos buscarán a las vocales junto con su amiga Malala, una niña inventora.

Love, love, love, de Animasur

SINOPSIS – ¿Saben por qué la mayoría de los cuentos clásicos acaban así: “fueron felices y comieron perdices”? Porque, a partir de ese instante, todo lo que ocurre es tan aburrido que, francamente, no merece la pena. Por ello, nuestro narrador decide inventar a capricho, jugar con los personajes de esta historia, confundirlos, reírse de ellos y, finalmente, permitir que se extravíen por el sinuoso y oscuro laberinto de las debilidades humanas. Aunque hacerlo, implique asumir el riesgo de perderlos para siempre. Nada será en vano si con ello consigue dar respuesta a la cuestión que subyace bajo ésta y otras historias: ¿están los humanos a la altura de eso a lo que llaman “amor”?