La gran ruta del vino en Málaga: 12 bodegas y 9 municipios para ir al origen

Málaga es sinónimo de buen comer y buen beber, y el que diga la contrario es que no se ha pasado por la provincia durante sus tardes de sol. La gastronomía malagueña es tan rica como plural, de grandes productos e identidad, pero no se podría entender tan bien sin otro eje fundamental en su historia y raíces como es el vino, de gran carácter cultural, auténtico y descarado. A través de la gran ruta del vino en Málaga puedes llegar al origen a través de 11 de sus bodegas y nueve de sus localidades.

La gran ruta del vino de Málaga es un viaje por toda la provincia, de norte a sur y de este a oeste, para recorrer cada punto de ella y descubrir cada uno de sus cónclaves enoturísticos, que llevan al vino a otro nivel y permiten descubrir el porqué de su historia, tradición, color, sabor y denominación. De estas últimas encontrarás tres elaboraciones diferentes, tres denominación de origen exquisitas: DO Málaga, DO Sierras de Málaga y DO Pasas de Málaga. Una travesía hasta el origen, su proceso hasta consumar esta cultura vinícola tan viva en la provincia.

Esta ruta se extiende por cuatro zonas destacadas de toda Málaga, con paradas en la Serranía de Ronda, la Axarquía, Manilva y la Zona Norte donde encontraremos el mejor vino de la provincia en nueve municipios (Almáchar, Arriate, Cómpeta, El Borge, Manilva, Moclinejo, Mollina, Ronda y Sayalonga), con todos sus rincones por descubrir en una oportunidad única a acompañada del mejor vino y donde pasarás por sus bodegas y restaurantes donde el producto y la gastronomía son lo más importante. La ruta contempla también posibles alojamientos, visitas a museos, guías turísticos y diferentes comercios donde volver a casa con lo mejor de esta ruta.

12 bodegas para perderte

Esta ruta ofrece un amplio grupo de bodegas que visitar y conocer de primera mano cuál es el origen del vino malagueño y sus denominación de origen, qué cualidades componen sus vinos y cómo se trabaja la uva y la pasa para dotar de cada sabor, color y olor a cada uno de sus vinos. Las experiencias en las bodegas son en 360 grados.

Sin lugar a dudas, Ronda es uno de los puntos calientes en cuanto a la elaboración de vinos en la provincia de Málaga. La Serranía de Ronda, por sus excepcionales condiciones, permite dar con un producto sobresaliente y es por eso por lo que muchas de las bodegas y viñedos que destacamos están en su zona. Todas tienen la posibilidad de reserva de una visita o cata en sus instalaciones por precios que van desde los 20 a los 35 euros.

En Ronda, un lugar mágico que visitar por todo lo que ofrece, podemos encontrar bodegas como las de F. Schatz, Lunares, La Melonera, Excelencia, Gonzalo Beltrán, Morosanto, Kieninger o Doña Felisa. También muy cerca del Tajo están la Bodega Vetas, en Arriate, o la de Cuesta de la Viña, en Montecorto. Bodegas Dimobe en Moclinejo y Bodegas Nilva en Manilva.