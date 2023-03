Planes en familia para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa en Málaga sin tronos

La llegada de la Semana Santa trae de la mano una semana vacacional para los más pequeños de la casa. Acaba otro trimestre para ellos y tienen siete días por delante en los que muchos disfrutarán de la semana de pasión en el centro de la capital o en sus respectivos pueblos donde se vive de manera especial esta tradición. Pero Málaga ofrece mucho más que tronos y algunos pueden aprovechar para hacer planes diferentes entre la gran oferta de ocio que ofrece toda la provincia.

Selwo Marina

Una visita al Selwo Marina es una experiencia muy enriquecedora para realizarla en familia, donde conocer de cerca multitud de animales y especies, desde el delfín mular al león marino de Patagonia pasando por el pingüino rey o el tucán arasarí castaño, grandes atractivos de la visita. El parque ofrece diferentes charlas educativas sobre algunas de sus especies, muy didácticas además de grandes actividades donde interactuarán con los animales. Según los días, los precios cambian pero en Semana Santa ronda los 20 euros los niños hasta 10 años y 25 euros la entrada general.

Sunview Park

Es la tirolina doble más larga de Andalucía y está en Alhaurín De la Torre. Sunview Park ofrece multitud de actividades en un entorno natural excepcional. Desde la mencionada tirolina, donde la adrenalina se dispara con la velocidad, la altura y las vistas, como juegos y experiencias como el disc golf, el tiro con arco o un paseo a caballo. Los precios van desde los 8 euros hasta los 48 por persona, según actividades y pack elegido.

Caminito del Rey

No hay nada como descubrir todo lo que esconde el Caminito del Rey durante esta Semana Santa en la que además, apunta a que el tiempo acompañará para bien. Es uno de los desfiladeros más impresionantes del mundo y está completamente adaptado para su visita en familia. La panorámica de la sierra malagueña es alucinante y los más pequeños disfrutan especialmente. Eso sí, que no tenga miedo a las alturas. Cabe destacar que no se permite el acceso a menores de 8 años. La entrada general vale 10 euros, la guiada 18.

Torcal de Antequera

Hacer una visita al Torcal de Antequera, un paraje natural único, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, es una experiencia genial para realizarla en familia. La visita puede ser completamente gratuita, aunque realizarla junto a un guía aumenta el valor de la misma. De hecho tienen organizado visitas denominadas Torcal en familia, una visita guiada de carácter familiar y educativa está recomendada a familias con niños entre 4 y 8 años. Tiene programada una el 5 y 9 de abril con un coste de 6 euros por persona.

Museo de la imaginación

Si aún no has visitado el Museo de la imaginación del centro de Málaga (en calle Martínez Campos, 13), esta Semana Santa es una buena oportunidad incluso si piensas ver luego alguno tronos, por su proximidad a ellos. Los niños pueden explorar el mundo de las ilusiones ópticas y visuales, todo ligado con la música en una experiencia en la que despiertan todos los sentidos. Las entradas, entre 5 y 10 euros, según la edad. Los menores de siete años, gratis.