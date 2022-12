12 planes diferentes que hacer en Málaga este sábado 17 de diciembre

Este fin de semana hay preparadas un buen número de actividades, eventos y planes culturales que seguro te amenizarán el día. Si te estás preguntando qué hacer este sábado 17 de diciembre en Málaga (things to do in Málaga, para turistas), aquí va una lista de 12 planes diferentes con los que divertirte y pasar el día en familia, con niños, en pareja o solo.

Agenda cultural sábado 17 de diciembre

Navidad en el Museo Carmen Thyssen. El Museo Carmen Thyssen de Málaga tiene programadas actividades por estas fechas navideñas de acceso libre y gratuito. Además de poder acceder a su patio para ver el Belén que han diseñado, este sábado hay dos pases de bebecuentos (Cuentos por Navidad) con dos pases, a las 12:00 y a las 13:00 horas.

Turkey Market. En el Colegio de Arquitectos de Málaga se celebra este sábado, de 10:30 a 14:30 este encuentro de diseños y artesanías arquitectónicas en su segunda edición. Habrá música en directo, actividades y talleres para niños y muestra y venta de diseños de productos artesanos realizados por arquitectos/as.

Al compás de la Navidad. Este sábado a las 12:00 horas, en el Centro de Artes y Música Moderna (ELCAMM), se celebra esta zambombá flamenca a cargo de la compañía AidaLaut&cía, villancicos tradicionales y muchos juegos en familia. Entradas generales a 12,22 euros y niños de 1 a 6 años, 8,14 euros.

Bailar es cosa de libros. La programación infantil del Teatro Cánovas trae este sábado, a las 18:30 horas, Bailar es cosa de libros, un espectáculo de danza que cuenta con los libros como actores principales. Las entradas, a 8 euros.

Coco, el musical. Adaptación de la premiada película de Disney, Coco. Las mejores canciones y coreografías del entrañable Miguel, un pequeño chico que quiere ser músico, hecho musical. Tiene lugar este sábado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga a las 17:00 horas. Las entradas, entre 18 y 20 euros (más gastos de gestión), están volando.

Circo del Sol: Crystal. Penúltimo día del Cirque du Soleil en Málaga con tres pases, a las 13:00, 17:00 y 21:00 horas, de esta versión de Crystal, el espectáculo que aúna lo mejor de las artes circenses y el patinaje artístico sobre hielo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Las entradas más baratas, a 62,50 euros.

Godspell. "Y, al final del viaje, cuando sintamos que todo acaba, que la oscuridad lo inunda todo, Godspell nos recuerda que hay esperanza, que todo empieza de nuevo, que ahí afuera, hay una nueva pasión", es uno de los ganchos de Godspell, la obra que lideran Emilio Aragón y Antonio Banderas en el Teatro del Soho. Pases a las 17:30 y a las 21:00 horas este sábado. Entre 35 y 64 euros las entradas disponibles para estas funciones.

Los Crackids y Dits. Estos dos grupos de niños tienen el rock en las venas y están arrasando. Algo más de una hora de música en el Teatro Echegaray, desde las 18:00 horas, con entradas desde 9 euros.

Mari Pompas. Esta obra teatral inspirada en Mary Poppins hará las delicias de los que se acerquen al Centro Cultural MVA de Málaga este sábado. Desde las 19:00 horas, esta obra de José Luis Lago Producciones, es gratuita aunque las entradas son con invitación.

Marina Heredia. La cantaora Marina Heredia actúa este sábado en el Teatro Cervantes con ArteSonao, el espectáculo flamenco con el que está girando junto a toda su banda. Entradas, entre 12 y 58 euros, según zona.

Viva Suecia. El grupo indie Viva Suecia sigue girando con su cuarto álbum, El amor de la clase que sea, y llega a Málaga este sábado a la Sala París 15 desde las 21:30 horas. Entradas por Wegow, a 23 euros.

Fiesta Swing. La Sala ELCAMM trae la Fiesta Swing este sábado desde las 21:30 horas con Danzad Malditas y de la mano de Málaga Swing. Entradas anticipadas, a 12,22 euros.