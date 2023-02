Estos productos de Mercadona están siendo retirados de las estanterías

Los grandes supermercados apuestan por ofrecer una gran variedad de productos que se amplían cada año con el fin de atraer a un mayor número de clientes gracias a que estos tengan una gama de artículos cada vez mayor.

Pero no siempre todas las opciones funcionan, haciendo que no se vendan en las cantidades necesarias para que el producto salga rentable. Ante esto es común que finalmente se acabe retirando del mercado, haciendo que algunos de los consumidores que optaban por adquirirlos tengan que recurrir a otros medios para conseguirlos.

Así Mercadona, y según reportan algunos usuarios en las redes, están dejando de ofrecer algunos productos que se podían encontrar hasta ahora en sus estanterías.

Este producto, aunque no es tan recurrente como la crema de lentejas, era muy usado para elaborar algún dulce, postre o tarta e incluso se consumían de forma individual. Estas perlas de chocolate están rellenas de frutos rojos, siendo un alimento muy querido por los aficionados al dulce.

Entre las opciones en cremas listas para consumir se encontraban la crema de lentejas y arroz. Un plato muy recurrente para aquellos que no tienen tanto tiempo para dedicarlo en la cocina, salvándoles los almuerzos y las cenas de varios días a la semana. La retirada ha sido confirmada por la propia entidad valenciana, que ha contestado a una usuario en redes confirmando su retirada de todos los supermercados de la marca.

¡Hola! 🙋🏻‍♀️ Ya no tenemos 😕 esta crema de lentejas y arroz a la venta en nuestras tiendas, y no disponemos de más información 😥. No obstante, queremos pasar nota de tu interés a los responsables 😉. ¿Qué es lo que más destacabas de la misma? Gracias por escribirnos ✍🏻.