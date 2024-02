Consideran a este pueblo de Málaga, ideal para visitar si eres de este signo del zodiaco

Son muchos los que siguen las indicaciones y recomendaciones de los astros, los designios que les tienen preparados sus signos del zodiaco. Cada uno, al nacer, tiene un propio signo predefinido que, para muchos, marca el comportamiento y filosofía que sigue cada persona. Ahora también, dependiendo si eres un signo de tierra, de agua, de fuego o de aire, hay también preferencias a la hora de viajar. ¿Cuál es el destino rural de España definido según tu signo del zodiaco? En Málaga hay uno para los nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre, Libra.

Desde Hola.com se hacen eco de los destinos rurales que definen desde Escapada Rural para cada signo del zodiaco, los 12 predefinido y que marcan la forma de ser y comportarse de muchos. Según su selección, uno de ellos se atribuye a la provincia de Málaga como el que más combina con aquellos nacidos bajo el signo de Libra, entre finales de septiembre y las tres primeras semanas de octubre. Hablamos de Frigiliana, definida como un destino donde brilla "el equilibrio y la justicia".

"Desde pasear por bosques donde viven criaturas mágicas con los que los Virgo alucinarán a paisajes volcánicos para los nacidos Escorpio, puro fuego. Los astros se han alineado para que este sea el año de la escapada de tu vida", destacan desde Hola sobre esta particular selección de destinos que, además de asignar el signo de Libra a Frigiliana, propone a otros como Cáncer viajar a O Grove (Pontevedra) a los Escorpio ir hasta Uga (Lanzarote) o a los nacidos bajo el signo de Piscis escaparse a El Castell de Guadalest (Alicante).

Sobre Frigiliana, sin duda uno de los pueblos más bonitos de toda la geografía española, lo destacan por ser uno de esos lugares donde encuentras todo lo aquello que todo puede ofrecer el turismo rural, ni más ni menos: "A los nacidos bajo este signo les gusta el equilibro y la justicia. Por ello, qué mejor que un destino donde la naturaleza ha sido de lo más justa: hay montaña, está cerca del mar y tiene unos paisajes de infarto".

"Se trata de Frigiliana, en la provincia de Málaga. Y no, no es un pueblo blanco más, es un destino que combina historia, cultura y belleza. No solo está declarado conjunto histórico, también forma parte de la red de Los Pueblos más bonitos de España", explican sobre Frigiliana, de la que no debes olvidar pasear por las calles empedradas de su casco antiguo, en especial el barrio mudéjar, caer por la Iglesia de San Antonio de Padua, pasar por la Plaza de las Tres Culturas (donde encuentras la iglesia mudéjar, la fuente árabe y la Casa del Apero) y algunos de sus miradores.

Los 12 destinos de España para cada signo del zodiaco