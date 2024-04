El pueblo de Málaga que fue protagonista de un anuncio de Coca-Cola

Es posiblemente una de las marcas más internacionales de todo el mundo. No hay país, por pequeño que sea, que no la conozca, y sí, hablamos de Coca-Cola y sus refrescos. La multinacional americana tiene una de las marcas más identitarias, fáciles de reconocer y llamativas del mercado internacional. Y precisamente no es sólo por lo adictivo de su producto, irresistible en cualquier día de calor, sino también por los geniales anuncios que han marcado la televisión durante años –ahora también en internet–. Y uno de esos mágicos anuncios tuvo como protagonista a uno de los pueblos más bonitos de Málaga, Frigiliana.

Los encantos de Frigiliana han traspasado fronteras desde siempre. El encanto de este pueblo de la Axarquía ha levantado pasiones una y otra vez, da igual la temporada que fuera. Igual aparece entre los mejores pueblos para pasar la Nochevieja, que entre los listados de los pueblos más bonitos de España o la propia Inteligencia Artificial, que no duda en señalarlo como el pueblo más bonito de España.

Fue allá por 2019 cuando el gigante del marketing, Coca-Cola, se fijó en Frigiliana para lanzar una de sus campañas y grabar un spot publicitario que respondía al gancho: 'Es hora de juntarnos a comer'. En el vídeo hacían alusión a que platos y productos tan típicos como el kebab, la comida oriental, la milanesa o la hamburguesa gozan de la capacidad de traspasar fronteras como lo hace la propia Coca-Cola, en él se colaba una alusión a Málaga con una frase, el fuet es catalán y lo comen hasta en Málaga.

Para ese momento del vídeo, desde Coca-Cola eligieron Frigiliana para grabar las tomas, concretamente en la calle Santo Cristo, en un pequeño mirador del Barribarto, en un improvisado bar-restaurante donde colocaron algunas mesas y la gente salía disfrutando con el refresco, compartiendo el momento entre risas. En apenas cuatro o cinco segundos se pueden ver las fantásticas vistas que deja el municipio desde lo más alto de su casco antiguo. La canción que acompaña al vídeo es What a wonderful world de Louis Armstrong.

Visitar y disfrutar de Frigiliana, como bien saben desde Coca-Cola, es siempre una experiencia por sus calles empinadas y sus impresionantes vistas panorámicas, pero también por los muchos rincones y lugares que esconde: desde el Palacio de los Condes de Frigiliana, que data del siglo XVI y se encuentra en excelente estado de conservación, es una visita imperdible a toda la zona del Torreón, un antiguo depósito de grano que cuenta con más de tres siglos de historia, así como la iglesia y la antigua fuente del pueblo, que reflejan la esencia histórica de la zona. Si bien se encuentra algo alejado del núcleo urbano del pueblo, los restos del Castillo de Frigiliana son otro lugar destacado para visitar. Este castillo ofrece, posiblemente, una de las mejores vistas panorámicas de la zona, brindando una experiencia inolvidable para los amantes de la historia y la belleza natural.