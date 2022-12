Qué hacer en Málaga este sábado 10 de diciembre: 11 planes para divertirse

Diciembre es el mes de los niños y de hacer planes con ellos y es algo que se nota en la agenda cultural de cada día. Si te estás preguntando qué hacer este sábado 10 de diciembre (things to do in Málaga, para turistas) aquí van algunas propuestas para hacer en familia, con niños, en pareja o incluso solo.

Agenda cultural del sábado 10 de diciembre

Visita guiada a Arte belga en el Museo Carmen Thyssen. Cultopía organiza esta visita guiada a la última exposición permanente del Museo Carmen Thyssen sobre el arte belga. Más de 70 obras maestras del Museé d’Ixelles de Bruselas. Se requiere reserva de plazas mediante email a info@cultopia.es o en el teléfono 692 717 612. El precio, 16 euros por persona.

Feria de artesanía y gastronomía Benalauría. La XXIII Feria de artesanía y gastronomía de Benalauría toca a su fin este sábado con sus últimas actividades programadas. Antonio Rodríguez imparte el taller Corte y cata de embutidos, a la 13:00 horas se producirá la última sesión de cocina en directo y a las 14:30 degustación de chorizo y vino. Habrá música por la tarde y una degustación final de dulces de la vecindad.

Sábados en Familia. El Museo Ruso organiza todos los sábados desde las 11:30 horas actividades enfocadas a la familia. Planes con niños gratuitos en los que en esta ocasión se potenciará la creatividad artística con la galaxia como inspiración. El aforo es limitado (20 personas) y se requiere reserva previa a través del mail (educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu).

Cuento del mundo: trac trac. Este sábado, en el Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA) se organiza esta actividad desde las 12:00 horas. La entrada más visita al museo cuesta cinco euros y el aforo está limitado a 40 personas. La narradora Isabel Méndez Erminy será la cuentacuentos de esta selección de historias africanas.

A las puertas del palacio. Concierto teatralizado en La Caja Mágica este sábado para los más pequeños, una mezcla de cuentos y personajes de Disney que hará las delicias de los más pequeños. Comienza a las 13:00 horas y las entradas cuestan 8 euros.

Navidad en el Museo Carmen Thyssen. Abre sus puertas el Museo Carmen Thyssen por Navidad y permite disfrutar de su fantástico Belén y de actividades musicales. En concreto este sábado, desde las 19:30 horas, actúa el Coro de Navidad-CAF con el Quinteto de viento In Crescendo. La entrada es gratuita.

Cirque du Soleil: Crystal. El Circo del Sol llega a Málaga desde este sábado 10 de diciembre al José María Martín Carpena con un espectáculo renovado y que presenta acrobacias sobre hielo mezclado con lo mejor del circo y la música en directo. Aún quedan entradas para el pase de las 19:30 horas con un precio para adultos que va desde los 73,50 a los 96,50 euros las entradas, algo inferior para niños de 2 a 12 años.

Los Santos Inocentes. Una adaptación de la obra de Miguel Delibes que cuenta con Javier Gutiérrez entre sus actores más destacados, además de Pepa Pedroche o Fernando Huesca. Este sábado último pase en el Teatro Cervantes a las 20:00 horas. Las entradas, entre 12 y 36 euros.

Gran Feria Sabor a Málaga. La Gran Feria Sabor a Málaga trae numerosos stands de productos de la provincia al Paseo del Parque. Este sábado, penúltima oportunidad de ver todos los puestos y dar un paseo por la gastronomía malagueña. Programadas actividades desde las 12:00 hasta las 20:00 horas.

Con M mayúscula. Teatro infantil para los más pequeños (a partir de 5 años) en el Teatro Cánovas desde las 18:30 horas. Cuenta la historia de dos tortugas que se enamoran, una historia de libertad, igualdad... y sombreros. Entradas, a 8 euros.

Día de las mozas en Tolox. Tolox rinde culto a su historia con esta clásica fiesta que tiene su origen en el siglo XVI. Recrean espectáculos, comidas, vestimentas y talleres de la época del 8 al 11 de diciembre.