Qué hacer en Málaga este viernes 9 de diciembre

Pon atención a todo lo que trae la agenda malagueña para este fin de semana. El viernes 9 de diciembre estará cargado de espectáculo y si nos sabes qué hacer (things to do in Málaga, para turistas) toma nota de alguno de los planes que te proponemos para darle un giro a este final de semana o también puedes ojear planes para el puente de diciembre sin salir de Málaga.

Agenda cultural del viernes 9 de diciembre

Feria de artesanía y gastronomía de Benalauría. En Benalauría, un pueblo de la Serranía de Ronda, se celebra este fin de semana, del 8 al 10 de diciembre, su anual feria de artesanía y gastronomía en la que buscan potenciar un producto, este año serán las chacinas y los productos vinculados con la matanza del cerdo. Habrá también espectáculos y conciertos.

Navidad en el Museo Carmen Thyssen. Este viernes, el programa navideño del Museo Carmen Thyssen ofrece un concierto en directo y gratuito en el Patio de Columnas, donde además se podrá disfrutar de su gran Belén. Desde las 19:30 horas actúan Pan con Aceite.

Gran Feria Sabor a Málaga. Antepenúltimo día de la Gran Feria Sabor a Málaga que está instalada desde el pasado sábado 3 en el Paseo del Parque con incontables puestos gastronómicos de toda la provincia. En concreto para este viernes, programados varios talleres y demostraciones de cocineros y ches de la provincia. También espectáculo flamenco desde las 14:00 horas.

Día de las mozas de Tolox. Se trata de la IX Edición de la Recreación Histórica "Las Mozas. Fuego y Amor en Tolox", la clásica fiesta de este municipio en el que recrean espectáculos, comidas, costumbres y vestimentas del siglo XVI. Se podrán degustar productos típicos de la zona y tendrá lugar un desfile de moros y cristianos.

IBN Gabirol y la Málaga judía. Cultopía organiza esta Rita en torno A Salomón ben Yehudá ibn Gabirol, el primer malagueño universal. Alberto López, historiador y arquitecto, se encarga de esta ruta por la Málaga judía. Es mprescindible reserva tu plaza a través del email (info@cultopia.es) o teléfono (692 717 612; también Whatsapp). El precio, 8 euros por personas; menores, 4.

Godspell. El musical de Antonio Banderas y Emilio Aragón sigue afronta sus pases en el Teatro del Soho. Son ya muchos los malagueños y foráneos que han disfrutado de este musical, algunos incluso han repetido para poder disfrutarlo otra vez. Entradas, entre 24 y 65 euros.

La filarmónica Frente al Mar. Bajo la dirección de José Guillermo Toro Hincapié, este viernes a la 19:00 horas tiene lugar otro especial de La Filarmónica Frente al Mar en el Auditorio Edgar Neville. Las entradas, a 15 euros.

Mundos para lelos. Esta comedia teatral está liderada por el humorista Óscar Terol y saca a relucir temas como la fijación por evitar mostrar el "yo tonto" que tenemos en el interior. El pase de este viernes en La Cochera Cabaret es a las 19:00 horas y las entradas cuestan 15 euros.

Los Santos Inocentes.Esta adaptación teatral de la obra de Miguel Delibres corre a cargo de Fernando Marías y Javier Hernández Simón con un reparto de lujo que encabezó Javier Gutiérrez. El pase es a las 20:00 horas en el Teatro Cervantes y las entradas cuestan entre 12 y 36 euros, según la zona.

Coque Malla. Coque Malla llega a la Sala París 15 con su gira de El Viaje del Astronauta Gigante para despedirse, ya que anunció recientemente que se dará un descanso indefinido. El concierto arranca a las 21:30 horas y quedan aún entradas para su adiós momentáneo por 29 euros.

Impröv. Teatro de improvisación en La Cochera Cabaret este viernes desde las 22:00 horas. Ideas propuestas por el público, actores y actrices recrean un show único en casa sesión. Las entradas, a 10 euros.