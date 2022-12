Qué hacer en Málaga este domingo 18 de diciembre

No uno, diez planes son los que proponemos para este fin de semana en Málaga. Si te estás preguntando qué hacer este domingo 18 de diciembre en Málaga (things to do in Málaga, para turistas), toma nota y apunta todas estas actividades, eventos y conciertos que propone la agenda cultural de la ciudad para este día.

Agenda cultural domingo 18 de diciembre

Mercado de quesos de Málaga. Coín volverá a ser epicentro de Mercado de quesos de Málaga, queserías artesanales de toda la provincia se citan este domingo en el recinto Agroalimentario del Guadalhorce de Coín, donde se volverán a reunir numerosos stands con multitud de quesos de Málaga diferentes, los más tradicionales pero también algunos innovadores. El mercado abre de 9:00 a 14:00 horas.

Día de las migas. Torrox acoge este próximo domingo el Día de las migas, una fiesta declarada de Interés Turístico por la Diputación Provincial de Málaga. El municipio de la Axarquía honra este plato tradicional de su gastronomía, una de las recetas más básicas pero no por ello menos sabrosas y deliciosas, muy habitual en la alimentación de los hombres del campo.

Navidad en el Museo Carmen Thyssen. El programa de actividades del Museo Carmen Thyssen continúa este domingo con una jornada especial. Además de la posibilidad de disfrutar de su sensacional belén, también habrá una jornada de iniciación musical, los ritmos de la Navidad, a las 12:00 y a las 13:00 horas, para los más pequeños.

Peneque, la canción del pirata. El Teatro Echegaray trae este domingo una función infantil, Peneque, la canción del pirata. Producciones Infantiles Miguel Pino, con Miguel Pino, Isabel Hurtado y Antonio Pino a la cabeza, trae la historia del Pirata Caratuerta, la Princesita Linda y su majestad el Rey Simpatías. Habrá dos funciones, a las 11:00 y a las 13:00, por un precio de 6 euros las entradas.

Arqueología en el Museo de Málaga. Varias actividades este domingo en el Museo de Málaga ligado a la arquitectura. La primera es una visita guiada a la sección de arqueología del Museo que arranca a las 11:00 horas. Es a través de Cultopía y es imprescindible reservar las plazas ya sea mediante email (info@cultopia.es) o por teléfono (692 717 612) Tiene un coste de 8 euros por persona, 4 en caso de menores de 12 años.

Godspell. El Teatro del Soho sigue con el espectáculo que está encandilando a los malagueños. La última obra que abanderan Emilio Aragón y Antonio Banderas con un reparto de primer nivel. Quedan entradas disponibles entre 35 y 65 euros.

El Circo del Sol: Crystal. Lo mejor de los métodos circenses del Circo del Sol con un añadido novedoso: patinaje artístico y extremo sobre hielo. Es la última oportunidad para ver este espectáculo para todos los públicos ya que son las últimas funciones este domingo. Pases a las 13:30 y 17:30 horas. Aún quedan entradas.

Bailar es cosa de libros. Desde las 12:00 horas, en el Teatro Cánovas, tiene lugar este espectáculo escénico y participativo que propone el ejercicio de bailar con libros y observar la danza que se crea cuando se baila con libros. Las entradas, a 8 euros.

WSO: concierto de Navidad. Este domingo 18 diciembre a las 19:00 horas en la Sala Manuel de Falla del CSM Málaga tiene lugar este concierto de Navidad de La Camm Wind Symphony Orchestra con un programa sensacional: Sketches, Oblivion, María de Buenos Aires y Scheherazade. Lo mejor, entrada gratuita hasta completar aforo.