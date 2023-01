Qué hacer en Málaga este sábado 7 de enero

El 2023 y enero comienzan fuertes y las oferta cultural y de ocio de la ciudad da muchas opciones que hacer en Málaga este sábado 7 de enero (things to do in Málaga, para turistas), así que coge un papel, agarra un lápiz o bolígrafo, y apunta estos planes para planificar el día posterior a la llegada de los Reyes Magos.

Agenda cultural del sábado 7 de enero

Picasso en familia. Como todos los sábados de octubre a junio, estos talleres infantiles son una propuesta lúdica y formativa para los más pequeños a través de las diversas facetas de la creatividad picassiana. Es de 11 a 12:30 horas, gratuito pero requiere inscripción previa a través del correo mediacion.mcnpicasso@malaga.eu (desde los viernes a las 15:00 horas).

La arquitectura de la Catedral desde sus cubiertas. No dudes en aprovechar una de las últimas visitas guiadas sobre la cubierta de la Catedral. Cultopía analiza su arquitectura y las diferentes etapas constructivas y de estilo que dieron lugar a lo que hoy se conoce como La Manquita. Imprescindible reservar tu plaza mediante correo (info@cultopia.es) o teléfono (692 717 612).

Visita-taller en el MUPAM. Esta visita-taller al Museo del Patrimonio Municipal se realizará todos los sábados de enero, es gratuita y está enfocado para niños de entre 5 y 12 años. El horario es de 11:30 a 13:00 horas y en él los niños y niñas recorrerán las explosiones tratando "de ayudar a un personaje muy especial a completar una lista llena de propósitos de lo más disparatado". El aforo es de 25 personas y requiere inscripción previa, ya sea por correo (actividades.mupam@evento.es) o por teléfono (659 617 832).

De flor en flor. Arranca el 40 Festival de Teatro... en tu zona con esta obra de entrada libre hasta completar aforo en el Recinto Eduardo Ocón, en pleno Paseo del Parque. La obra De flor en flor arranca a las 12:30, corre a cargo de la Compañía Fernando Hurtado y deja una moraleja: "Por mucho que las cosas cuesten trabajo, no hay que venirse abajo".

Cuentos del mundo. Todos los sábados de enero en el Museo Interactivo de la Música tendrán lugar estos cuentos del mundo, con entrada más visita al museo por sólo 5 euros. Este sábado 7 de enero estará enfocado en cuentos de la India, La vasija mágica, de la mano de Isabel Méndez.

RIF (de piojos y gas mostaza). Esta obra abre el 40 Festival de Teatro de Málaga en el Teatro Cervantes a las 20:00 horas. RIF (de piojos y gas mostaza), dirigida por Laila Ripoll, contará la historia de tres soldados del ejército español que "se encuentran en las tierras del Rif después del desastre de Annual ocurrido el 21 de julio de 1921 y que a través de sus historias desfilarán delante de nosotros personajes clave de aquellas guerras". Entrada única a 30 euros.

Cabezas de cartel. Y esta otra obra inaugura en el Teatro Echegaray el 40 Festival de Teatro de Málaga a las 20:00 horas. Dirigida por Luis Felpeto e interpretada por Celia Nadal y Javier Manzanera, Cabezas de cartel cuenta ese momento crítico del proceso creativo de esta obra en el que se enfrentarán los valores éticos con la necesidad de sentirse importante. Entradas a 18 euros, precio único.

María Esther Quartet. El Clarence Jazz Club trae este sábado desde las 22:00 horas a María Esther Quartet, la saxofonista que más está dando que hablar en Málaga. Acompañada por Sergio Osorio al piano, Ilya Alabuzhev al contrabajo y Juanma Nieto a la batería. Entradas entre 10 y 15 euros.

Muchopelo. El potaje moderno del malagueño Alejandro Garnizo llega a La Cochera Cabaret este sábado con la presentación de su disco La vida es demasiado corta para peinarse. El concierto arranca a las 21:30 horas y las entradas tiene un precio de 12 euros.