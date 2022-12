El pequeño malagueño Mario, protagonista del spot de esta conocida marca de turrones

El malagueño Mario Gómez, de cinco años y alumno del colegio Los Morales de Málaga ha sido uno de los cinco elegidos entre 86.000 pequeños de toda España para protagonizar el spot navideño de la conocida marca de turrones, Turrones Picó. En el mismo el pequeño interpreta Trátame bien, un villancico con un mensaje muy claro: buscan concienciar a todos de la importancia que tiene las abejas en nuestra vida y el riesgo de desaparición que tiene actualmente su especie.

El colegio Los Morales, del Puerto de la Torre, fue uno de los 400 colegios que alrededor de toda España han participado en el casting de la segunda edición de un concurso escolar de villancicos organizado por Turrones Picó y la Fundación Amigos de las Abejas. En total, más de 86.000 niños y niñas de todo el territorio español se pusieron a prueba para protagonizar este spot, sólo cinco han logrado quedar en esta criba con el pequeño malagueño Mario Gómez entre los seleccionados, único varón. Junto a él están también Martina Ballester, del Aula Musical Divisi de Valencia; Sophia Moreno, del colegio José Marín de Cieza (Murcia); Candela Ruiz, del colegio Maestro Jesús García de Lorquí (Murcia) y Valentina López del colegio Puertoblanco Montecalpe de Algeciras (Cádiz). Las edades de los pequeños, entre cinco y nueve años.

El spot corre a cuenta de la agencia Siberia y en él se busca hacer "reflexionar sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad poniendo el foco en el decisivo papel que juegan las abejas, considerado por el Earthwatch Institute de Londres como el ser vivo más importante del planeta". En el spot publicitario se pueden apreciar diversos momentos típicos de las fechas navideñas como la elaboración de dulces junto a la familia, la lectura de un cuento donde son protagonistas las abejas, jugando todos juntos e interpretando el tema Trátame bien.

La letra de la canción Trátame bien resalta la importancia de las abejas tanto en nuestra vida, ecosistema y gastronomía, siendo importantes en el transcurso de muchos aspectos de la naturaleza. "Su labor es muy grande, que son mucho más que un bicho, el alma del sabor", destacan, explicando que son "las encargadas de mantener en equilibrio los ecosistemas e invitan a la población a cuidarlas para garantizar el futuro del planeta".

Desde Turrones Picó, la responsable de calidad Ana Picó, destaca que las abejas son claves en la naturaleza y ecosistema porque "siete de cada diez alimentos dependen de ellas y, además, alertar del riesgo en el que se encuentran debido a que alrededor del 90% de la población ha desaparecido por el abuso de pesticidas, la deforestación o la falta de flores. Nos preocupa la situación de las abejas y queremos reivindicar su labor porque gracias a ellas podemos disfrutar del producto más emblemático de la Navidad. Sin abejas no habría miel, sin miel no existiría el turrón y sin turrón, no tendríamos Navidad".