Los roscones de Reyes más originales de La Cheesequería: pistacho, Lotus, tarta de queso...

Los roscones de Reyes son uno de esos imprescindibles en Navidad. Durante estas fechas, especialmente el 6 de enero, cuando los Reyes Magos ya han visitado nuestros hogares y abrimos esos regalos que tanto tiempo hemos estado esperando, es cuando es tradición comernos una pieza del roscón de Reyes, siempre rezando por encontrar el regalito que suele llevar en su interior y esquivando el haba que nos condena a comprar el del próximo año.

Pese a que su nombre deja pocas dudas, la especialidad en La Cheesequería son sus cremosas y variadas tartas de queso pero durante las Navidades también se aventuran con otras dulces golosos como el Roscón de Reyes al que no pueden evitar dar su toque. La Cheesequería apuesta no sólo por las opciones clásicas, el roscón tradicional con o sin crema, si no que también se aventuran con otras tres creaciones de clara inspiración a sus tartas de queso.

Entre las opciones que ofrecen de roscones, con dos tipos de tamaño –el pequeño para 1 ó 2 personas, y el grande para 8 ó 9–, están los sabores de Lotus, de tarta de queso con frutas del bosque, chocolate blanco y peta zetas, y una de las más demandadas, la de pistacho. La tarta de queso de pistacho es todo un éxito en La Cheesequería y su homólogo hecho roscón de Reyes está recibiendo el mismo cariño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Cheesequería by El Caserito (@lacheesequeria_)

"Cuando metemos la palabra pistacho de por medio sabemos que tenemos que hacer más unidades porque vuelan y desparecen", cuenta Ricardo, propietario de La Cheesequería, que reconoce que "este año hemos potenciado más el sabor de pistacho haciendo la experiencia más inolvidable". También cuenta que los que van buscando el roscón de Lotus, "los golosos" sabe muy bien "lo que piden, lo que van encontrar y lo que buscan". Sobre el roscón de tarta de queso, que han vuelto a lanzar tras dos años, comenta que lleva "una crema ácida con frutas del bosque y peta zeta", así como una "cobertura de chocolate blanco con freses y texturas crujientes, chocolate blanco, la frambuesa confitada y el peta zeta de fresa...".

El juego de las habas

Este año desde La Cheesequería, además de sabores novedosos con sus roscones de Reyes, han preparado un juego divertido y con premios con las habas que puedes encontrar en el interior de sus roscones. En el interior de sus roscones han escondido hasta cinco habas doradas que darán al que la muerda un premio de 100 euros a gastar en la propia La Cheesequería o en Fomo Bar, la próxima apertura de la casa.

También premia con una tarta grande a los que encuentren una de las 10 habas marrones; con una mediana a los 20 que den con las habas amarillas; y una merienda para dos a los que consigan las 30 habas naranjas. Aquellos que encuentra una haba verde... nada que celebra, te tocará pagar el próximo... Desde La Cheesequería recuerdan que los roscones pequeños no requieren reservas pero que los grandes sí, ya sea a través de WhatsApp (722 634 454) o su página web. Los precios de roscones de reyes varias en función si son tradicionales sin relleno (4,50 el pequeño o 19,50 euros grande) o con nata (7,50 o 28 euros) o si están rellenos de Lotus, Pistacho o Tarta de queso (8,50 o 35 euros).