Clásicos atemporales: cinco mesones y tabernas que no puedes perderte en Málaga

La gastronomía malagueña siempre está en constante cambio, evoluciona, se transforma, aunque hay cosas que no lo hacen, simplemente porque no lo necesitan. Hablamos de los muchos mesones y tabernas que siguen al pie del cañón por las calles de Málaga, clásicos atemporales que nunca fallan, donde la tradición no se negocia y donde es imposible que falle una tabla de ibéricos. Repasamos cinco que deben estar en tu recorrido si buscas precisamente esto.

Mesón Mariano

Mesón Mariano es uno de los grandes mesones del centro de Málaga. Un lugar tradicional pero repleto de historia. De hecho, estos días Mariano Martín, el dueño del establecimiento, era premiado por la Academia de Gastronomía de Málaga por toda una vida dedicada a la restauración dándole el Premio Antonio Espinosa a Una Vida Dedicada al Turismo y la Gastronomía. No es para menos, son pocos los malagueños que no se han parado nunca en este local de calle Granados a probar sus carnes –especialidad en chivo lechal malagueño– y sus alcachofas o el pescaíto frito en un entorno referente en la ciudad.

Mesón Ibérico

Si cuelgan jamones del techo y estás rodeado de vinos de todo tipo, muy posiblemente te encuentres en Mesón Ibérico, en el renovado Soho del centro de Málaga (calle San Lorenzo, 27) donde este mesón sigue encandilando a autóctonos y foráneos. Un lugar tradicional, de los de antes, con un servicio más que profesional donde degustar platos como las anchoas de barrica depiladas, el solomillo en salsa de boletos o el bacalao al pilpil como algunas especialidades.

Taberna Los Gatos

Desde la última reforma que realizaron en el local han dado un toque más actual a su estilo aunque preservando lo que ha sido siempre una de las grandes tabernas de la ciudad, en plena Plaza de Uncibay, Taberna Los Gatos. Comida típica española, tradicional, un lugar que por su terraza siempre invita a tomar una más, una copa de vino o una cerveza bien tirada. Pedir un tierra y mar, una tabla de ibéricos o una parrillada siempre es un acierto en Los Gatos.

Mesón Astorga

Son ya más de 30 años los que lleva el Mesón Astorga sirviendo al público en calle Gerona, 11, muy cerca de los Jardines Picasso. Salones amplios y clásicos, decoración castiza y buen producto, el abc de los mesones. Es uno de los referentes de la ciudad en este ámbito, con gran variedad de carnes y guisos de primer nivel. La carta es amplia y atiende a todos los públicos, además de una estupenda carta de vinos. La carrillada, la paletilla de chivo o el solomillo, aciertos.

Mesón Lo Güeno

Si hablamos de tradición, hablamos del Mesón Lo Güeno, uno de los más veteranos de la ciudad, desde 1967. Cuenta con dos locales, el de toda la vida en calle Marín García, 8, y un segundo local en calle Strachan, 12, más refinado pero con la misma esencia que el que ideó José Puerto Galveño cuando abrió el primero. De nuevo amplios salones, estos repletos de fotos donde se respira por todos lados lo malagueño, lo güeno. Arroces, revueltos, carnes a la brasa o tablas de ibéricos con los que deleitarte.