Cuatro sitios donde probar las tartas de queso de pistacho, las más demandadas por los golosos en Málaga

La tarta de queso ha sido siempre uno de esos postres estrella. Ese sabor a queso, la cremosidad y esa galleta que la sostiene conforman un cóctel dulce ante el que se resisten pocos. La clásica es habitual en cada restaurante y en cada pastelería, aunque cada vez es más habitual encontrar una de las variantes que han surgido de la tarta de queso, la de pistacho, que ha reinado entre todas como la más querida. La combinación es perfecta y para muestra los muchos lugares que la tienen como la reina entre sus comandas. Repasamos algunos sitios en Málaga donde estás tardando en pedirte una tarta de queso de pistacho.

La Cheesequería

Si hablamos de tartas de queso, ¿cómo no vamos a mencionar a La Cheesequería? Pese a que tiene también otras opciones dulces, sus tartas de queso son las protagonistas y entre ellas, una de las más demandadas, es la de pistacho. Todo lo que lleva pistacho triunfa en La Cheesequería y no es para menos con la capacidad que tienen para ligarlo. Sus taras son cremosas, también la de pistacho que tiene un sabor especial, que no empalaga y sí enamora. Pronto abrirán locales en Teatinos y El Palo.

¿Dónde encontrarlo? En avenida del Mayorazgo, 26, y en calle Carretería, 44.

Pizzería El Pavone

Sí, la pequeña y familiar Pizzería El Pavone, en la barriada de Cruz de Humilladero, es otro de los lugares donde puedes encontrar una de las mejores tartas de queso de pistacho de Málaga. La cubren con varios hilos de chocolate blanco que le dan un toque muy especial, el culmen perfecto tras probar algunas de sus pizzas, plato de pasta o carnes que tanto gustan en la zona.

¿Dónde encontrarlo? En calle Merlo, 46

La Tarta de la madre de Cris

Otro de los lugares de gran éxito en los últimos tiempos en el centro de Málaga en lo referente a tartas es La tarta de la madre de Cris. Tartas variadas desde Granada que se ha hecho con el paladar de los más golosos. Su tarta de queso de pistacho no lo lleva integrado como tal, ya que echa un crema de pistacho y pequeños trozos de este frutos seco sobre su clásica tarta de queso. Desde el año pasado tienen un segundo local en el Soho.

¿Dónde encontrarlo? En calle Granada, 56, y en calle Tomás Heredia, 6.

La Bakería

La Bakería es uno de esos lugares a los que van los golosos, los que quieren desayunar o merendar de cine en Teatinos. La decoración del local llama la atención desde el exterior y su carta no deja indiferente con brunchs con los que no comer en un mes. Entre su carta también podemos encontrar nuestra mencionada tarta de queso de pistacho. La definen como 'mini cheesecakes', son tartas de queso completas en tamaño reducido de varios sabores, todas cremosas, por 5 euros.

¿Dónde encontrarlo? En calle Teseo, 7.