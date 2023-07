Día Mundial de la tarta de queso: dos sitios en Málaga donde probar las mejores

No es un día oficial como tal pero este 30 de julio se viene celebrando en todo el planeta el Día Mundial de la tarta de queso, uno de los manjares que mezcla suavidad y sabor y que se ve potenciado por el queso, que no puede venirle mejor a cualquier tarta. No se sabe muy bien cuál es la fecha exacta en la que se inventó la tarta de queso aunque se estima que se remonta a la antigua Grecia y Roma. Se cree que los primeros registros de tarta de queso se originaron en la isla de Samos, donde los griegos mezclaban queso, miel y trigo para crear un delicioso pastel.

La tarta de queso es uno de los postre más frecuentes en la repostería malagueña. Es raro no encontrar entre la lista de postres que ofrecen los muchos restaurantes de la provincia de Málaga la tarta de queso, cada una de ellas con su propia particularidad, con su propio queso, con su propia magia. Pero hoy, para celebrar este Día Mundial de la tarta de queso, vamos a hablar de las dos pastelerías donde mejores tartas de queso puedes encontrar en Málaga.

La Cheesequería

Si hay un sitio en Málaga que se llama La Cheesequería, es imposible no encontrar en ella algunas de las mejores cheesecake (tarta de queso en español). Tras el éxito que tuvo su tarta de queso en su apuesta personal delivery de El Caserito, Ricardo Álvarez y Cristina Amores, pareja, crearon La Cheesequería, un local que rápidamente se ganó el cariño de la gente en El Limonar y en muy poco tiempo la gente hacia cola, con sus coches en doble fila, para llevarse alguna de las muchas porciones que tienen de tartas de queso.

De queso tradicional, de Idiazabal, payoya, Torta del Casar, Nocilla, Lemon Pie, Pitacho, Lotus... las opciones que ofrecen en su carta son variadas y todas enamoran en cuanto la cuchara hace contacto con la lengua y después el paladar. Tras el éxito en avenida del Mayorazgo, 26, abrieron otro local en pleno centro de Málaga, en la emblemática calle Carretería (44). Con motivo de la película Barbie, han ideado una tarta de queso en su honor.

La tarta de la madre de Cris

Otra calle bien emblemática en el centro de Málaga es calle Granada, justo donde se ubica La tarta de la madre de Cris, el nombre de este particular pastelería que primero triunfa en Granada, se mudó a Málaga y ya está también en Sevilla. Pese a que cuentan con más variedad, la gran estrella es la tarta de queso tradicional. "Tartas que saben a receta antigua, a horno lento, a fiesta y celebración… Aroma a cariño y paciencia, a tazón de café con leche, o a ese hueco que queda para una buena conversación después de comer", destacan desde la pastelería, otro de esos rincones donde disfrutar de una de las mejores tartas de queso de toda Málaga.