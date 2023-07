Este es el único hotel de Málaga que ha entrado entre 100 mejores del mundo para los ‘Travel + Leisure's 23 World's Best Awards’

Sólo dos hoteles españoles entre los los 100 hoteles favoritos del mundo para los premios Travel + Leisure's 23 World's Best Awards, uno de ellos pertenece a la provincia de Málaga. Se trata de uno de los premios más prestigiosos en hoteles de alto standing y llama poderosamente la atención que sólo haya dos en España, uno en Madrid y otro en Málaga. Son Rosewood Villa Magna, en Madrid, y Finca Cortesin Hotel, Golf & Spa, en Málaga.

En concreto Finca Cortesin ha recibido una puntuación de 98.26 sobre 100 en este listado de hoteles y ha ocupado la posición número 21 del mundo, mejorando con creces la posición que ocupó el pasado año, el número 37, avanzando 16 puestos.

Sobre él destacan que es un "complejo tan elegante como parece, con palmeras onduladas que proyectan sombras sobre cada patio y suites que se abren a su enorme piscina azul brillante" y dan paso a todos sus servicios, que no acaban: "Los huéspedes aquí pueden encontrar un poco de zen en el spa, que ofrece de todo, desde tratamientos faciales oxigenados hasta masajes ayurvédicos, o probar sus habilidades atléticas en el campo de golf diseñado por Cabell B. Robinson". Por último, mencionan la gastronomía que se puede encontrar "desde la comida italiana a la japonesa".

La clasificación se base en las miles de opiniones y clasificaciones que han elaborado los lectores de la prestigiosa y reconocida mundialmente Travel + Leisure's. Estos opinan sobre sus experiencias en los hoteles o complejos hoteleros y tienen en cuenta aspectos como la ubicación, servicios, habitaciones/instalaciones, comida y valor. Las puntuaciones iban desde 'excelente' a 'mala', pasando por puntos intermedios como 'superior a la media', 'media' e 'inferior a la media'.

El podio según esta clasificación va a parar para Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet (Estambul, Turquía), The Bushcamp Company's Mfuwe Lodge (Parque nacional de Luangwa Sur, Zambia) y Andaz Bali (Bali, Indonesia).

Los 21 mejores hoteles del mundo según Travel + Leisure's