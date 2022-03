El complicado camino para poder entrar en el mundo del cine de Macarena Astorga

Siempre le apasionó el cine y la tecnología y, tras graduarse en Comunicación Audiovisual y Ciencias de la Educación, realizó cursos de guión y dirección cinematográfica. Pero las salidas laborales “eran pocas y precarias, antes en Málaga no se rodaba tanto, era muy difícil engancharte a algún proyecto aunque fuera de meritoria”, dice Macarena Astorga, directora de La casa del caracol y El refugio.

Así que opositó para aprovechar sus dos estudios universitarios, “vincular la pedagogía a la comunicación y buscar una salida para mi futuro”, recuerda. Desde 2004 ha sido profesora de Imagen y Sonido en el IES Guadalpín de Marbella, aunque días antes del confinamiento se pidió una excedencia para dar su salto al largometraje.

“Me ha costado mucho trabajo entrar en el mundo del cine y lo he hecho muy tardíamente, cuando llegó mi primera propuesta seria había cumplido 49 años”, explica. Pero, afirma, “nunca me cerré a seguir creando. En paralelo hice mis primeros cortos, documentales, necesitaba contar historias, rodar”. Y si lo mira por el lado bueno, “agradezco que haya llegado en este momento en el que me sentía preparada para hacerlo por mi experiencia y madurez”.

Recuerda que justo antes de su ópera prima le llegó una propuesta muy interesante de dos grandes productoras y se quedó a las puertas de poder conseguirlo. “Me sentí muy defraudada, a punto de tirar la toalla, pero entonces me ofrecieron la dirección de La casa del caracol.

"Hay que ser muy perseverante porque es muy complicado levantar un proyecto propio”

Fue el primer rodaje que se hizo en 2020, tras el confinamiento, y contó con Javier Rey y Paz Vega. En meses, le llegó la segunda. “Rodé dos películas en un año, estaba haciendo la promo de la primera y tenía el equipo preparando la preproducción de El Refugio, fue una locura, pero también una aventura apasionante, de aprendizaje y experiencia, que no cambiaría por nada del mundo”, subraya.

Pero otra cosa es levantar su propio guión, coescrito con otra persona y en el que llevan casi 6 años trabajando. “Después de hacer dos largos, bien posicionados durante bastante tiempo, creía que iba a ser más fácil, en ello estoy, luchando”, señala.

No quiere creer que sea una cuestión de género y nombra a algunas de las directoras que hoy pisan fuerte como Carla Simón, Belén Funes, Clara Roquet y Carlota Pereda. “Todavía hay diferencias abismales. Hay que ser perseverantes porque es verdad que es muy complicado levantar un proyecto propio”, lamenta.