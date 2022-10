La AECC pide a los ayuntamientos de Málaga que sigan el ejemplo de Sevilla y declaren zonas libres de humo

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Málaga urge a los ayuntamientos de la provincia a seguir el ejemplo de Sevilla y que declaren zonas libres de humo en sus municipios. La petición se lanza luego de que el pleno hispalense por unanimidad aprobara este jueves una iniciativa en ese sentido para que no se fume en el Parque de María Luisa y la Plaza de España, espacios que suman 34 hectáreas en pleno centro de esa ciudad.

En mayo pasado, con motivo del Día Mundial sin Tabaco, la AECC ya reclamó que se declararan zonas libres de humo la céntrica calle Larios, playas, terrazas, parques y marquesinas de autobús, entre otros espacios públicos. Ahora reitera esa petición. Tras el parón de la modificación de la ley nacional antitabaco que preveía un endurecimiento precisamente para avanzar en áreas sin humo, la Asociación hace un llamamiento para que sean las administraciones municipales las que tomen la iniciativa de forzar ese cambio social. "Pedimos que se sumen cada vez más ayuntamientos para liberar espacios de humos", explica la técnica de prevención y promoción de la salud de la AECC provincial, Marta Romero.

Aclaran desde esta organización que el objetivo de su propuesta no es la prohibición sino la concienciación acerca de que el tabaquismo es perjudicial para la salud. Además, si no hay una ley que prohíba fumar en esos espacios, tampoco los ayuntamientos tienen competencia para hacerlo ni podrían multar a los fumadores.

La AECC lanzó en su día la petición de que no se fume en la calle Larios por el carácter simbólico de esta emblemática vía de la ciudad. Ahora reaviva esa solicitud para la que continúa la recogida de firmas a través de la página web de la organización. Además, traslada la iniciativa a sus sedes locales para que a su vez hagan peticiones similares a los ayuntamientos de su zona. La campaña es nacional y parte de la idea de continuar reduciendo el número de fumadores y sensibilizando contra una adicción que tiene un alto coste económico y social. De hecho, se estima que más del 80% de los cánceres de pulmón se deben al tabaquismo. En la actualidad, casi el 30% de los habitantes de España son fumadores.

Técnicos de la Asociación recuerdan que debido a la pandemia, durante muchas semanas no se permitió fumar en las terrazas de los bares a fin de evitar la propagación del Covid. Pero cuando la situación epidemiológica por el coronavirus fue mejorando, esa medida quedó sin efecto. Desde la AECC se defiende que esos espacios de la hostelería vuelvan a declararse libres de humo porque el tabaco, como el SARS Cov2 también enferma y mata. El tabaco tiene unas 250 sustancias dañinas para el ser humano de las que al menos 69 pueden causar cáncer.

La petición a los ayuntamientos malagueños por parte de la Asociación va acompañada de apoyo logístico ya que les proporcionaría la señaléctica para que la coloquen en las zonas que declaren libres de humo.

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla declaró zonas libres de humo la Plaza de España y el Parque de María Luisa, dos de los espacios más históricos y patrimoniales de la ciudad, a instancias de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La declaración institucional fue firmada por unanimidad (PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y Adelante Sevilla y la concejala no adscrita Sandra Heredia). No obstante, aún no entrará en vigor al estar pendiente de la aprobación de la Comisión de Patrimonio Histórico del Gobierno, ya que la competencia para prohibir es exclusiva del Estado.

La meta de la AECC es contribuir a la reducción de los efectos del tabaquismo mediante cambios normativos necesarios para la prohibición de fumar en espacios públicos. En el acuerdo del Consistorio hispalense se destaca que el tabaco participa como agente causal en el cáncer de pulmón y podría generar entre un 16 y un 40 por ciento de los problemas cancerígenos, además de reducir la esperanza de vida entre 7,5 y 10 años, según indicó ese Ayuntamiento en un comunicado.