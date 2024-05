La Aemet prevé dos días de calor extremo en Andalucía: Así afectará a Málaga

Inevitablemente es lo que espera de aquí en adelante: Calor... y mucho. Para los próximos meses y, si se apura, hasta Navidad. De hecho, a las puertas del inicio del verano meteorológico -que empieza el 1 de junio- ya se habla de la llegada de una posible ola de calor a la Península. Sobre este término, el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, precisa que "no es una ola de calor", porque no cumple "ni de lejos" los requisitos que Meteorología tiene establecidos para que pueda ser llamada así -empezando por la duración mínima de tres días-, pero no niega que vaya a hacer un calor extremo en determinadas zonas de Andalucía, con avisos por altas temperaturas ya activados por la Aemet en el Valle del Guadalquivir y el Guadiana.

Así, se van a rozar los 40 grados este jueves y viernes en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y también Huelva. ¿Y en Málaga, afectará? En principio, la Aemet no tiene previsto activar ninguna alerta por calor en la provincia de Málaga. Así, lo que ha explicado Riesco es que no se espera que los termómetros registren valores tan elevados como en el interior de la región, aunque sí van a ser temperaturas más altas de lo normal, especialmente este jueves, pero también el viernes.

Las máximas se alcanzarán en la comarca de Antequera, con 34 grados este jueves, llegándose incluso a los 35 grados en los municipios de Fuente de Piedra, Alameda y Campillos. En general, todo el interior de la provincia superará los 30 grados, mientras que en la costa se rondarán los 24-25 grados, con picos de 28 en Mijas durante la tarde. "Son temperaturas más altas de lo normal, pero sin llegar a los umbrales de aviso", señala Riesco.

De cara al viernes 31, último día del mes de mayo, el calor persistirá. La Aemet mantiene las alertas por altas temperaturas en áreas de Sevilla, Córdoba y Jaén, mientras que en la provincia de Málaga los termómetros empezarán a aflojar. Las más altas volverán a estar en el interior, con 31 grados en el norte de la comarca antequerana.

Para el fin de semana seguirán descendiendo tanto en el litoral como en el interior, por debajo ya de los 30 grados: 27 en Antequera y 26 en Ronda para el sábado; y 26 y 25, respectivamente, el domingo. El director de la Aemet en Málaga ha explicado que en esta ocasión la provincia escapa al rebote del calor del interior de Andalucía porque "no va a haber poniente", sino que continuará el régimen de levante que hace que "esa masa de aire caliente no nos llegue".

Noches tropicales

No obstante, de lo que no escapará Málaga será de las noches tropicales, puesto que las mínimas están siendo altas. La información detallada por horas en la web de la Aemet muestra que durante la madrugada del viernes el litoral de la provincia no bajará de los 20 grados. En concreto, la capital registrará 25 grados a las 01:00 horas y no bajará de los 22ºC en toda la noche.

En este punto, Riesco aclara que "las noches tropicales son cada vez más habituales en el Mediterráneo" y en el caso de Málaga empiezan a ser frecuentes en junio y en los meses de julio y agosto son, según el experto, "casi todas las noches".